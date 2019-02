Pide Bosé a Michelle Bachelet que intervenga en Venezuela

Miguel Bosé demuestra con sus publicaciones en Twitter que le preocupa la situación de Venezuela y que está dispuesto a dar la cara por sus ciudadanos. El último episodio que ha protagonizado el cantante en este sentido ha sido una publicación en su cuenta de Twitter en la que ha hecho un llamamiento a Michele Bachelet, quien fue presidenta de Chile hasta marzo de 2018. Bosé dirige su petición a Bachelet en su condición actual como alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU y acompaña sus palabras de un crudo vídeo que presuntamente retrata los malos tratos que se infringen a presos de una cárcel venezolana.

"Le pido de la manera más atenta a la alta comisionada de los Derechos Humanos en la ONU, la Sra. Michelle Bachelet, prestar la suficiente atención a los Derechos Humanos del pueblo venezolano que ahora mismo están siendo violados por el régimen de Maduro", dice el cantante actualmente afincado en México en el tuit que publicó hace unas horas junto al vídeo descrito. A este texto le siguió un segundo en el que especificaba: "Que intervenga de cara y con los medios disponibles que su mandato le otorga".

Le pido de la manera más atenta a la alta comisionada de los Derechos Humanos en la ONU la Sra. Michelle Bachelet, prestar la suficiente atención a los Derechos Humanos del pueblo venezolano que ahora mismo están siendo violados por el régimen de Maduro. (1 de 2) pic.twitter.com/kJ7icNhzX2 — Miguel Bosé (@BoseOfficial) 28 de enero de 2019

Le pido de la manera más atenta a la alta comisionada de los Derechos Humanos en la ONU la Sra. Michelle Bachelet, prestar la suficiente atención a los Derechos Humanos del pueblo venezolano que ahora mismo están siendo violados por el régimen de Maduro. (1 de 2)

Estos dos textos tuvieron una respuesta inmediata de Alberto Plaza, un cantautor chileno, que en tono de cercanía amistosa contesta a Bosé de forma un tanto desesperanzada: "No te desgastes, Miguel, eso no va a ocurrir". Unas palabras que recibieron como contestación por parte de Miguel Bosé una frase que deja al descubierto la profunda preocupación que siente por la situación del pueblo venezolano: "Déjame que lo intente o no dormiré tranquilo. Gracias Alberto".

Lejos de dar por zanjado el asunto, Bosé ha seguido mostrando su interés y su empeño por mantener candente la conversación sobre Venezuela y en la tarde de este martes ha vuelto a publicar otro tuit con una recomendación muy simple –"¡Leedlo!– a la que le sigue un enlace una noticia de la publicación web chilena LaTercera que lleva el siguiente titular: "ONU reconoce que posible viaje de Bachelet a Venezuela está lejos de concretarse". Para a continuación dirigir apelar directamente a la conciencia de Michele Bachelet y responsabilizarla de los acontecimientos que puedan ocurrir en el futuro si no actúa con rapidez: "Sra Bachelet no espere usted a a que haya una masacre ni más detenciones en masa en Venezuela. Vaya a dialogar YA MISMO con su amigo y colega Maduro para evitar daños mayores. A partir de ahora cada muerto, cada herido, cada detenido por su íntimo dictador, recaerá sobre su conciencia", afirma en su publicación.

El artículo recomendado por Miguel Bosé especifica que el último informe de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas cifró en 40 el número de fallecidos y 850 los detenidos tras las protestas que se vivieron en Caracas la última semana en señal de rechazo al gobierno de Nicolás Maduro y en apoyo al opositor Juan Guaidó, que se proclamó presidente interino de Venezuela el pasado 23 enero.

En el mismo artículo, el portavoz de la oficina, Rupert Colville, explica que Bachelet fue invitada hace varias semanas a visitar Venezuela. "Normalmente se haría una visita preliminar para asegurarse que vale la pena hacer el viaje y que ella [en referencia a la alta comisionada] va a tener acceso libre a organizaciones no gubernamentales, pero no estamos cerca de este punto por ahora.

No es la primera vez que Miguel Bosé utiliza su tirón mediático para posicionarse al lado del pueblo venezolano. El pasado 14 de enero otro tuit en su cuenta de esta red social dejó meridianamente clara su opinión: "Métetelo bien en la cabeza Maduro. Todos los demócratas estamos con el pueblo de Venezuela, con el que no te quiere, ese que es libre a tu pesar", fue el mensaje que el cantante español lanzó al presidente Nicolás Maduro en sus redes sociales. Una advertencia que Bosé realizó tras darse a conocer que Juan Guadió, entonces presidente del Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, había sido detenido durante casi una hora por el servicio de inteligencia a 40 kilómetros de Caracas.