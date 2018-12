Pide ayuda para que Maduro se vaya

Miami, Estados Unidos

"Hoy en día el pueblo de Venezuela no sólo se está muriendo de hambre. Hoy es el país más débil del mundo", señaló Ricardo Montaner en una entrevista con motivo de la promoción de su sencillo "¿Qué vas a hacer?", una balada romántica influida por beats urbanos.

Este tema es una muestra de lo que será su próximo álbum de estudio, pautado para el primer trimestre de 2019.

"Es una canción muy romántica con arreglos muy modernos que no pierde la esencia de lo que ha sido mi vida", explicó Montaner en una reciente llamada telefónica desde Argentina, donde participa como "coach" del programa "La Voz".

La nueva canción fue lanzada a finales de noviembre pasado y es coescrita por Ricardo Montaner, acompañado por su colaborador entrañable Yasmil Marrufo, al igual que los talentos jóvenes Camilo Echeverry y Marco "Tainy" Masis, especialmente reconocido en el mundo del reggeatón, quien produce el tema al lado de Montaner.

TODO UN DESAFÍO

El video musical del tema es el más costoso en la carrera de Montaner y retrata la historia de dos amantes que terminan distanciándose. Es dirigido por Marlene Rodríguez Miranda y protagonizado por el colombiano J Balvin y la cantante y actriz argentina Lali Esposito.

Motaner confesó que el desafío más grande del video fue mantener el secreto por un mes. El contacto con J Balvin le llegó a través de sus hijos Mau y Ricky, que le mandaron un video por WhatsApp del cantante bailando la canción, por lo que decidieron invitarlo, mientras que Lali es amiga de la familia.

Ahora el video de "¿Qué vas a hacer?" está cerca de alcanzar las diez millones de reproducciones en la plataforma YouTube.

Montaner aseguró que su nueva música mantiene las raíces pop latinas, pero con sonidos modernos que le dan la posibilidad de apelar a las nuevas generaciones.

EL DISCO

Su nuevo proyecto discográfico lo tiene entusiasmado porque "tiene un aire muy moderno, de lo que está sonando hoy en día en todos lados. Te diría que entra en la categoría del pop, lo que pasa es que el pop va evolucionando", dijo.

Al hacer un balance rápido del año, el intérprete de "La cima del cielo" dijo que ha sido un año muy productivo a nivel laboral y personal sensacional, porque como papá está viendo a sus hijos triunfar.

Señaló que su hija Evaluna realiza un protagónico en una serie juvenil que va a salir en el 2019 y está viendo a sus hijos mayores consolidarse.

"Y mi esposa es espectacular que trabaja conmigo en video. No me queda otra cosa que reconocer que Dios me ha tratado muy bien", apuntó.