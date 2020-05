Pide ayuda en Palacio Nacional

Ninel Conde pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador ayuda ante la pelea de la custodia de su hijo.

La cantante y actriz acudió a Palacio Nacional para entregar una carta dirigida al Mandatario federal en la que expresa que ha sido amenazada por el padre de su hijo, Giovanni Medina Morales.

"Seguiré luchando como madre contra este sujeto, quien expresamente me ha referido tiene ´mucho poder´ por su ´relación´ de negocios y personal con un altísimo funcionario de la Federación, adscrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores", manifestó en la misiva entrega a personal del equipo de López Obrador.

Aseveró que está en espera de un nuevo embate mediático en las próximas horas por no aceptar la petición de su ex pareja de no seguir peleando públicamente por la custodia.

"Cuando me negué a tener una vida de pareja con este señor, él siempre acudió a difamarme, diciendo que tenía relaciones con miembros de la delincuencia organizada, lo cual niego de manera categórica", afirmó.

"De esa misma manera ya lo hice del conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar a las autoridades correspondientes tales como UIF y la FGR", añadió.

La cantante y actriz destacó que responsabiliza a Medina si algo le pasa a ella o a su familia.

"Gracias por su apoyo y oraciones. Sé que juntos venceremos a los manipuladores y mentirosos", finalizó.