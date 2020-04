Pide ayuda económica

El comediante Ricardo Hill, conocido por su papel de "El Teacher", imitación del comunicador Joaquín López Dóriga en La Hora Pico, pide apoyo económico para el tratamiento que necesita para su EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), cuyo síntomas es la insuficiencia respiratoria.

"Sí ando muy mal de dinero pero ya me han estado apoyando, gracias a Dios, compañeros comediantes y amigos. No quisiera compartir nombres porque omitiría a varios, no me acuerdo ahorita de todos, pero son muchos", aseguró.

SE COMPLICA

Hace unas semanas, el intérprete de 59 años compartió la noticia de su padecimiento respiratorio, el cual se le ha complicado solventar debido a la suspensión de actividades artísticas por Covid-19.

Ante la imposibilidad de Hill para generar ingresos, su colega Carlos Sandoval convocó a sus conocidos hacer un donativo a su compañero.

"Se encuentra delicado de salud, imposibilitado para trabajar, para comprar sus medicinas y quiero abogar a su bondad para ver si lo pueden apoyar con algún donativo", escribió Sandoval.