Pide apoyo para atención médica

Reynosa.

Candelaria Espinosa López, es una mujer que tras ser víctima de un accidente, en donde fue arrollada por un auto que no asumió la responsabilidad de sus lesiones, la dejó incapacitada; recientemente su pierna derecha tiene problemas de desvío del hueso y por ello solicitó a través de El Mañana el apoyo para recibir la atención médica a la que no tiene acceso y no recibe por la Emergencia Sanitaria en Reynosa, para sobrevivir pide ayuda económica en la entrada de un parque industrial al sureste de la ciudad.