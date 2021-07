Pide ampliar Sembrando Vida para frenar cultivo de drogas

"Este es un programa que puede ayudar muchísimo, porque aquí se produce café y también cítricos y también, si damos opciones, en la zona de La Montaña y en la Tierra Caliente y en la sierra, vamos a poder sustituir cultivos, que la gente no se vea en la necesidad de sembrar mariguana, amapola y que pueda sembrar árboles maderables y frutales, si tiene la opción de hacerlo", dijo.

"Esto que se tiene que hacer en Guerrero ya lo estamos haciendo en Sinaloa, en el llamado 'Triángulo Dorado' y la gente está respondiendo, porque si siembran amapola, si siembran mariguana es por necesidad".

Por otro lado, ante el incremento de la violencia en algunas regiones del País y las críticas contra la estrategia gubernamental para frenarla, el Jefe del Ejecutivo sostuvo que la verdadera pelea contra las bandas delictivas consiste en evitar que los jóvenes sean reclutados por el narco.

"Esa debe de ser una tarea fundamental, el que no tengan las bandas de delincuentes un ejército de reserva para las actividades ilícitas", advirtió.

"Esa es la verdadera lucha contra la delincuencia, contra los jefes de las bandas, el que no puedan enganchar a los jóvenes y nosotros tenemos que dar esa lucha, palmo a palmo, para que ningún joven se vea, por necesidad, obligado a tomar el camino de la delincuencia".

En ese marco, defendió la aplicación de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Jóvenes Escribiendo el Futuro, así como la entrega de becas a estudiantes, ya que la capacitación y entrega de apoyos les puede representar una oportunidad.

De manera particular se refirió al programa de aprendices y exigió a los funcionarios de la Secretaría del Trabajo evaluar los resultados para garantizar que los beneficiarios realmente aprendan un oficio y no se conviertan solo en burócratas.

"Que estén trabajando, más que nada en el sector privado, en el sector social, no que estén en el Gobierno, que los Secretarios pidan: yo necesito Jóvenes Construyendo el Futuro para hacer labores en el Gobierno y a veces labores burocráticas, eso no, hay que cuidar que no haya esas desviaciones", demandó.