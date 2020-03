Pide AMLO una ´tregua económica´ a potencias

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus homólogos en la videoconferencia del G20 instrumentar una "tregua económica" para aminorar el impacto generado por la crisis del Covid-19 en el mundo.

El llamado fue dirigido de manera particular a las grandes potencias, para evitar el cierre de fronteras, políticas arancelarias unilaterales, la operación de monopolios comerciales o el uso del precio del petróleo para perjudicar la economía de otras naciones.

"Hablé de que las grandes potencias, las hegemonías tienen que ayudar para establecer una especie de tregua, que no haya cierres de fronteras o políticas arancelarias unilaterales, que no prevalezcan los monopolios comerciales, que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos y cerrarle el paso a la especulación financiera, estabilizando la economía mundial", señaló en conferencia matutina.

El Mandatario detalló el mensaje pronunciado ayer por la mañana durante la primera cumbre mundial virtual de las naciones más poderosas del mundo.

PETICIONES A LA ONU

En el mensaje se confirma que López Obrador realizó tres peticiones al G20 y que colocó en primer lugar su llamado a la ONU para que intervenga y evite que los países ricos acaparen los insumos y el equipo médico para hacer frente al Covid 19.

"Primero, que la ONU intervenga para que se garantice a todos los pueblos y los países por igual el acceso a medicamentos y equipos que por la emergencia están siendo acaparados por los que tienen más posibilidad económica", señaló.

"La ONU debe de intervenir también para que no haya especulación en compras de medicamentos de equipos ventiladores, todo lo que se requiera".

También pidió que las grandes potencias, las hegemonías, hagan un compromiso de tregua para evitar políticas arancelarias unilaterales y monopolios comerciales.

Frente a los Mandatarios de Rusia y Arabia Saudita, planteó revisar el manejo del precio del petróleo "que está afectando mucho la economía mundial", para ayudar a estabilizar los mercados financieros y atajar la especulación.

Finalmente, López Obrador hizo un llamado para evitar el racismo y la discriminación.

"Ánimo, vamos a vencer con la fraternidad universal", agregó.