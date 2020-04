Pide AMLO revocación ¡para hacer campaña!

CIUDAD DE MÉXICO.

El mandatario propuso que la consulta de revocación de mandato, programada para 2022, se adelante para junio de 2021 en coincidencia con las elecciones de diputados federales y renovación de 15 gubernaturas.

El Congreso había decidido que la consulta de revocación fuera en 2022 justamente para que no coincidiera con otras votaciones donde participarían candidatos de Morena, partido en el Gobierno. Al compartir boleta con la decisión si debe o no quedarse en el cargo presidencial, López Obrador haría campaña en favor suyo y de los candidatos de su partido. "Les ofrezco adelantar la fecha, que la revocación de mandato no sea hasta el 2022, que la hagamos aprovechando que van a haber las elecciones, el mismo día. "Sería una tarjeta adicional, se va a votar por diputados, por autoridades locales, Gobernadores, y en una boleta que diga: '¿Quiere que continúe el Presidente o que renuncie?'", planteó ayer el Mandatario. Dijo que si sus opositores aceptan la propuesta estaría dispuesto a enviar en lo inmediato la iniciativa de reforma constitucional al Congreso. La consulta para revocación de mandato debe ser coordinada por el Instituto Nacional Electoral (INE), a petición ciudadana, de un 3 por ciento de los inscritos en el listado electoral, unos dos millones 700 mil firmas. Sin embargo, para dar validez al resultado de esa consulta deben votar mínimamente 40 por ciento de votantes inscritos en la lista nominal, esto es, 36 millones de electores. En las elecciones intermedias de 2015 los votos declarados válidos fueron 37 millones. No obstante, dirigentes opositores pidieron al Presidente concentrarse en el combate a la epidemia y no desviar la atención con la consulta. "El Presidente quiere desviar la atención para que la discusión se centre en un absurdo y que no se critiquen sus malas políticas públicas", dijo el líder del PRD, Ángel Ávila. El dirigente del PAN, Marko Cortés, le exigió enfocarse en cómo enfrentar la crisis por la pandemia.

"No entiende que es jefe del Estado Mexicano. Debería convocarnos a construir un frente común y dejar a un lado temas electorales", respondió el panista. Si el Presidente quisiera adelantar a 2021 la consulta necesitaría una reforma Constitucional con dos terceras partes de votos favorables en el Congreso y que la mayoría de Congresos locales del País también aprobaran la modificación de fecha. Ayer mismo Morena dijo que el tema era asunto cerrado "La mayoría (de Morena) y sus aliados estaba de acuerdo en adelantar la revocación de mandato, pero sin el bloque (de Oposición) no se alcanza la mayoría calificada. Para mí está muerto el tema", admitió Monreal.