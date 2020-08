Pide AMLO respetar derecho a manifestaciones de mujeres en León

Luego de la agresión a cuatro periodistas y la detención a 22 mujeres que se manifestaban este sábado en León, Guanajuato en contra del presunto abuso sexual de oficiales a una joven llamada "Evelyn" la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que no haya represión y se garantice el derecho a la manifestación, pero también pidió que en las protestas no haya violencia.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que hay provocadores que se meten a manifestaciones para justificar la represión.

"Hay que respetar el derecho a disentir y la libertad de manifestación, hay que respetar todos tenemos que respetar y ser tolerantes, pero más que nada respeto (...) No debe de haber represión.

"También (pedirle) a los manifestantes que no usen violencia, nada más que no haya violencia. Cuando se está en la oposición -es una recomendación que les hago, sin cobrar servicios de asesoría-, lo mejor es la no violencia, la resistencia civil pacífica y también la desobediencia pacífica.

"Como Gandhi, Martin Luther King, como los grandes luchadores que ha habido ido que han enfrentado gobiernos autoritarios, pero si se cae en la violencia, por eso los provocadores en los movimientos, ¿para qué meten provocadores? para justificar la represión.

"Es, no a la violencia, no permitir provocadores, no es el camino la violencia".

En este sentido, el mandatario aseguró que en la Ciudad de México y en sus giras de trabajo por el interior del país se garantiza la libertad de manifestarse a los simpatizantes del Frente Nacional AntiAMLO (FRENA).

"Aquí vienen a manifestarse los domingo, ahora y la autoridad de la Ciudad de México no les permite subir carros a la plancha, porque ya era un exceso, se pasaban, pero si dejan sus carros y se manifiestan con toda libertad y lo pueden seguir haciendo, los de FRENA, y lo hacen en mis giras y no hay problemas, somos libres de protestar, de manifestarse, no hay problema con eso y no debe de haber represión", dijo-.