Pide AMLO reserva en manejo de aumento de Presupuesto

Ciudad de México

El aumento de 23 mil 768 millones de pesos en los ingresos del Proyecto de Presupuesto de Egresos (PEF) 2019 debe manejarse con mucha prudencia y tenerlo de reserva ante cualquier contingencia, para no caer en déficit, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario aseguró que será respetuoso de la decisión que tome la Cámara de Diputados sobre esos recursos, pero sugirió que se mantengan como reserva.

"Eso lo van a decidir los diputados, seguramente van a consultar a Hacienda. Mi recomendación es que se maneje de manera muy prudente y que, si se va a invertir, que sea en programas productivos, en desarrollo social, para la seguridad pública, que son los problemas que tenemos".

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador lamentó que en las pasadas administraciones por la "repartidera de recursos" el entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens, en tres años consecutivos logró aprobar el Presupuesto por unanimidad.

Aseguró que no aspira a que se apruebe el PEF por unanimidad, porque eso le generaría sospecha de que hay "enjugues o negociaciones", por lo que pidió que el Poder Legislativo no sea un "tianguis", porque es la representación del pueblo de México.

Sobre las protestas de organizaciones civiles que atienden a personas con discapacidad que le pide que no recorte el presupuesto para ese sector de la población, dijo que son propias las manifestaciones por la temporada de "presupuesto".

"Son muy propias las manifestaciones de protesta por el presupuesto. Es esta temporada. Hay que atender a todos. En el caso de personas con discapacidad, van a recibir, los discapacitados, como 12 mil millones de pesos, las personas con discapacidad, como nunca".

López Obrador señaló que había grupos que negociaban el presupuesto, pero en su administración no será así: "no vamos a entregar los apoyos a organizaciones, no van a haber intermediarios".

PIDE NO ESCANDALIZAR FALTANTE EN LOS PINOS

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la exresidencia oficial de Los Pinos, al parecer, faltan algunas obras de arte, pinturas y muebles, pero pidió no hacer un escándalo y esperar a la revisión que su gobierno hace al patrimonio de los mexicanos.

"Yo no encontré ningún faltante en la oficina. En el caso de Los Pinos, sí, al parecer, según me han informado, no hay muebles y faltan pinturas, algunas obras", aseguró en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

López Obrador aseguró que hasta el momento se desconoce si ese patrimonio la pasada administración lo entregó a los fondos a los que pertenecen, porque muchas de las obras de arte que están en las oficinas públicas pertenecen al patrimonio de Hacienda o del gobierno federal.

"Entonces, no se sabe si se entregaron. Eso se está viendo. En su momento se va a saber. Pero hay que verlo primero, o sea, yo no quiero que hagamos escándalo de nada, si no tenemos elementos; o sea, porque todo es supuesto".

Aseguró que instruyó a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y a todos los servidores públicos que se actúen con seriedad y responsabilidad.

"No queremos escándalos ya. Que cuando se presente algo es porque se tengan todos los elementos. Entonces, por eso mejor vamos a esperarnos a que se tengan elementos sobre esto", expresó.

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que en su administración se acabaron los lujos, privilegios como camionetas blindadas, y que no usará las "casas de descanso" en Cozumel, Quintana Roo, y Acapulco, Guerrero, que utilizaron en su momento los expresidentes de México.

En su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, López Obrador recordó que los ex presidentes tenían a su cargo personal y del erario público se pagaba el mantenimiento de dos casas de descanso en Cozumel y Acapulco.

"Se pagaba mantenimiento para dos casas de descanso: una en Cozumel y otra en Acapulco. Y no las voy a usar. Eso sí les puedo decir".

Explicó que los inmuebles pertenecen a la Secretaría de Marina y que estaban destinadas para el uso de Presidencia.

NO POLEMIZA CON TATIANA

Andrés Manuel López Obrador aseguró que respeta la opinión de la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Tatiana Clouthier, quien aseguró que con la creación de la Guardia Nacional los militares tendrán el control del país.

"Lo de Tatiana, está en todo su derecho de expresarse y de manifestarse y la respetamos y la queremos mucho", afirmó el mandatario, quien evadió polemizar con la legisladora, considerada como una de las mujeres más cercanas al presidente.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que siempre ha respetado la opinión de todos, que en su administración está garantizado el derecho a disentir.