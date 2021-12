Pide AMLO reconciliación, perdonar y no odiar

"Antes que nada transmitir nuestra felicitación a todos los mexicanos, todas las familias de nuestro País para que está Navidad sea de felicidad, de armonía, hay que reconciliarnos, hay que perdonar o perdonarnos, no odiar", expresó en conferencia mañanera.

El Mandatario llamó a no perder la esperanza y deseó mucha felicidad a los mexicanos.

"Va pasando el tiempo y podemos volver a encontrarnos quienes durante mucho tiempo nos hemos separado por distintas circunstancias y en estos tiempos reconciliarnos, eso es lo que yo deseo, mucho amor, mucha felicidad, que no haya sufrimientos y que no perdamos nunca la esperanza, salir adelante, que no haya frustraciones, todo tiene un medio en la vida, todo y siempre hay seres humanos preocupados por otros seres humanos, nadie está solo y mucho menos en familias, pues felicidades ", apuntó.