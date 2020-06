Pide AMLO que no haya psicosis por la pandemia

Desde Palenque, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que los mil 92 muertos reportados el día de ayer –la cifra más alta alcanzada hasta ahora desde que inició la pandemia del covid-19--, es el resultado de un ajuste en el número de defunciones. No porque se haya registrado tal cantidad de decesos todos ellos han perdido la vida en las últimas 24 horas, dijo.

"Se hizo un ajuste en defunciones que se habían registrado o no se habían dictaminado", dijo y pidió a la población calma. "No debemos caer en la psicosis, que no haya miedo ni temor".

En respuesta a los cuestionamientos de la prensa por el inédito número de muertos reportados en un solo día, López Obrador reiteró que lo que pasó es que hubo "un proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día mil personas".

López Obrador arremetió en particular contra el diario Reforma, al afirmar que "manipula" y publica información de "mala leche".

Reforma publicó en su portada "Registran en un día más de mil muertos", y como lo ha hecho en otras ocasiones el mandatario dijo el diario representa al conservadurismo, y es parte de la "oposición".

Es más, dijo que, por tamaño de la población, México se ubica en el lugar 18 de fallecimientos por la pandemia.

Y reforzó sus dichos con un reporte del gobierno de la Ciudad de México en el que se indica que el martes se registraron 271 muertes en el Valle de México y el miércoles 157. "Y este día de 157 en la zona metropolitana es el día que se registran los más de mil fallecidos porque se hace una actualización", abundó.

Y añadió:

"No podemos caer en una actitud derrotista, fatalista, tenemos que salir adelante como vamos a salir. No quiere decir que ya no tengamos la pandemia. Sí, es terrible y causa pérdida de vidas humanas y dolor, pero vamos a seguir domando la pandemia".