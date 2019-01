Pide AMLO no mancharse las manos con huachicol

"Si me tienen confianza de que se va a resolver, vamos a sentirnos todos satisfechos de haber acabado con el huachicol´´. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Valle de Chalco, Méx.

Desde este municipio mexiquense, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró el llamado a los ciudadanos a tener confianza y seguir adelante con el combate al huachicoleo (robo de combustible).

"Por eso llamo a todo el pueblo, desde Valle de Chalco, a que sigamos adelante, primero agradecer que me están apoyando y respaldando", expresó.

Acompañado del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, el primer mandatario reconoció que es natural que haya molestias por la estrategia, ya que se registran colas en las gasolinerias y la gente está preocupada por el desabasto de gasolinas.

"Hay molestias y no deja de perderse tiempo, pero si me siguen apoyando y me tienen confianza de que se va a resolver, vamos a sentirnos todos satisfechos de haber acabado con el huachicol", expuso.

Detalló que el ducto de Pemex que corre de Tuxpan a Azcapotzalco, está bien resguardado por el Ejército y la Marina después de que fue atacado en cuatro ocasiones.

Sin embargo, el mandatario nacional hizo referencia a que otro ducto del tramo de Acambay, Estado de México, fue picado ayer y la delincuencia le pidió a la gente que fuera a recoger combustible.

Por tanto, pidió a la población que no se manche las manos y no caiga en los llamados de la delincuencia a robar el combustible.

Al arrancar el evento en la explanada municipal de Valle de Chalco, asistentes al arranque del programa de adultos mayores del gobierno federal, abuchearon y silbaron contra el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.

En respuesta, el presidente López Obrador levantó la mando del mandatario mexiquense para mostrarle su apoyo.

Entre los ciudadanos que asistieron al evento oficial, también hubo algunos apoyos a favor del gobernador, ya que se escucharon voces que corearon: "Alfredo, Alfredo, Alfredo".

En este municipio, arranca el programa de pensiones a adultos mayores para que las personas de 68 años y más reciban 2 mil 550 pesos cada dos meses.