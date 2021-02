Pide AMLO no desaprovechar programas sociales

"Cambian los programas, desaparecen, ya son otras políticas, aunque el nuevo gobierno pertenezca al mismo movimiento, ya es una visión distinta (...) Ahora que hay un gobierno que voltea a ver al pueblo, no perdamos el tiempo, y no perdamos la oportunidad, porque no sabemos que nos depare el destino", dijo.

Durante una visita a un vivero del programa Sembrando Vida en esta comunidad campesina, el titular del Ejecutivo "tocó madera" y dijo que si hay un retroceso, si regresa la corrupción, si regresa el régimen de privilegios, si el gobierno vuelve a ser un comité al servicio de la minoría, entonces ya no habrían estos programas.