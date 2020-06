Pide AMLO no confiarse, es pandemia muy dañina

Campeche.

Después de que ayer martes el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, admitiera ante los gobernadores del país que la epidemia del Covid-19 se encuentra en su máximo nivel de intensidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los mexicanos no confiarse, cuidarse, y solo salir de casas para lo indispensable.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal exhortó a la población que si no trabaja en alguna actividad catalogada como esencial, quedarse en el hogar, porque mientras no haya una vacuna contra el coronavirus, la población se tendrá que cuidar para no contagiarse.

"Yo creo que vamos s a seguir pidiendo el apoyo de la gente ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que lo que se ha logrado ha sido por el buen comportamiento de los ciudadanos, comportamiento ejemplar de los mexicanos. Y volver a convocar, a llamar, a que nos quedemos en casa. Si no tenemos ninguna actividad esencial, si no es necesario, indispensable, hay que quedarnos en nuestras casas, que salgamos para lo indispensable, que nos cuidemos, que no nos confiemos, es una pandemia muy dañina, afecta mucho, duele que se pierdan vidas humanas como está sucediendo.

"No son números, no son cifras, son pérdida de vidas humanas, hay mucho dolor en familiares, en amigos, entonces vamos a cuidarnos, que se mantengan lo de la sana distancia. Mientras no tengamos vacuna, tenemos que cuidarnos, por eso se habla del regreso a la ´nueva normalidad´ es regresar pero cuidándonos".

A pregunta expresa de si consideraba que se malentendió el término de nueva normalidad, el Presidente señaló que es entendible y natural el cansancio porque no toda la población tiene casas amplias o un salario asegurado.