Pide AMLO 'mexicanizar' Banamex

"Ojalá esto se convierta en algo bueno. No es malo, pero podemos convertirlo en algo muy bueno si, sin medidas autoritarias, se logra mexicanizar este banco que era de mexicanos", planteó.

Desde su despacho en Palacio Nacional, donde se recupera del Covid-19, aclaró que eso no significa que se vaya impedir la participación de bancos extranjeros.

"Nosotros no estamos cerrados, no somos chovinistas, no estamos en contra de los extranjeros, pero sí nos gustaría que se mexicanizara este banco", enfatizó.

"Y también, porque suele pasar, que las ganancias de la banca cuando los accionistas son extranjeros, pues no se reinvierten en nuestro País. Son utilidades que no se reinvierten en México, se van, las utilidades de bancos, que por cierto les ha ido muy bien, mucho muy bien a todo el sector financiero, al sector bancario".