Pide AMLO a IP no gaste su dinero en atacarlo

Ciudad de México

Frente a los consejeros de Citibanamex, el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los empresarios no malgastar su dinero para financiar la guerra sucia en su contra.

De acuerdo con el relato del político tabasqueño, durante el encuentro a puerta cerrada dejó en claro que los ataques en su contra no tendrán el mismo efecto de 2006, cuando fue calificado como "un peligro para México".

"Aunque va a seguir la guerra sucia, les estoy recomendando a los que están financiando la guerra sucia, a los que están aportando dinero, que no malgasten su dinero porque no les va a servir, ya la gente muy despierta, muy avispada, no se deja engañar", aseveró.

"Ya no estamos en el 2006 cuando espantaron de que yo era un peligro para México, ya ha pasado el tiempo, ahora los medios están mas abiertos, hay más pluralidad".

Tras afirmar que no mantiene una confrontación con el sector financiero y empresarial, el aspirante celebró que los inversionistas escuchen sus propuestas de primera mano, para que no "se asusten" y tengan garantías de un cambio pacífico.

"Esto ha ayudado bastante para que no haya miedos, para darlas confianza, vengo repitiendo que el cambio va a ser ordenado, pacífico y para beneficio de los mexicanos", expresó.

ARROZ " YA SE COCIO"

A dos meses de que terminen las campañas, Andrés Manuel López Obrador aseguró que su arroz "ya se coció", y apuró a quienes apoyan a José Antonio Meade y Ricardo Anaya a "sacar la matraca", porque van muy atrasados.