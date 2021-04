"Resulta que hay un caso en donde están poniendo una inyección, un caso, se han aplicado aquí de la Ciudad de México donde fue este incidente como un millón 200 mil vacunas, entonces de repente un caso lo vuelven nota nacional.

Noticia Relacionada Pide AMLO investigar si error en vacuna fue montaje

"Lo que hay que ver es que si no fue montado, porque son capaces de todos, no se ustedes, pero yo conozco un periodista y un canal de televisión que era especialista en montajes, entonces no les tengo confianza, me llamó la atención.

"Esa lo difundieron que le están inyectando y no tenía nada. Salió en todos los medios, aceptando sin conceder como dicen los abogados aceptando sin conceder de que fue real, de que se equivocó la señora, lo hizo de mala fe o quiso engañar, lo que haya sido ¿qué, esa la gran noticia? ¿no les parece una exageración?"

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que en la Ciudad de México se han vacunado "y para mí es muy satisfactorio" como el 75% de los adultos mayores, un millón 200 mil "y este caso, que además hasta con zoom".

"Resulta que ahí se ve que no tiene nada (la jeringa), al señor cuando se dieron cuenta ahí en el mismo campamento le pusieron su vacuna, lo volvieron a vacunar, pero eso ya no lo dicen. Una señora voluntaria del IMSS, pues esa fue la gran nota.

"Se está haciendo la investigación, pero lo que voy es que ¡qué precisión!, porque como a la hora de que pasó esto estaban dando hasta rueda de prensa. De acuerdo a la información que tengo se corrigió, pero es un caso, pero esto es la nota de ayer, todo el día, trending topic", dijo.