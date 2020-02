Pide AMLO investigar anomalías en Conade

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, a dar un informe sobre las irregularidades encontradas en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que dirige Ana Gabriela Guevara, y advirtió que no permitirá actos de corrupción, trátese de quien se trate.

"Pedirle a la titular de la SFP que revise este asunto y que nos presente un informe, y si es como lo señalas, no puedo actuar sin hacer una revisión. Si es como lo dices, se tiene que proceder en la Fiscalía [General de la República]".

En su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre las irregularidades por 50 millones de pesos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

El mandatario afirmó que no se va a permitir la corrupción y advirtió: "No estoy pintado, no soy un florero, no acepto la corrupción de nadie, ni de los familiares, se va a desterrar la corrupción...".

Señaló que se tiene que investigar el Fodepar, pero pidió no hacer juicios sumarios, condenar a tabla rasa: "Vamos a esperar el resultado, hay un procedimiento legal que vamos a seguir".

No obstante, reiteró que no habrá impunidad, porque no es tapadera de nadie. "Si hay elementos, se va a presentar la denuncia en la Fiscalía General. No voy a ser rehén de los conservadores, colaboradores y de nadie. No, yo no voy a sudar calenturas ajenas...".

El presidente López Obrador consideró que estamos viviendo un momento estelar en la vida pública de nuestro país, porque se está llevando a cabo una transformación como nunca.

INTERVIENE FUNCIÓN PÚBLICA

Las siete auditorías que realizó la Secretaría de la Función Pública (SFP) para la Conade, que dirige Ana Guevara, y en las que se encontraron irregularidades que ascienden a 50.8 milllones de pesos de daño patrimonial al Fodepar, significaría el inicio de una serie de revelaciones de casos de corrupción en la Comisión, opina Ernesto D´Alessio, presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados.

"Es la punta del iceberg, que podría ser el inicio de un caso de corrupción. Sin embargo, la Función Pública aún está en la etapa en la que dio observaciones. La SFP debe de dar detalles de la investigación", expresa D´Alessio a El Universal Deportes

El Presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a que Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, a dar detalles sobre la investigación. D´Alessio, por su parte, sostiene que aún hay más auditorías para la Conade. "Al menos son diez. Hay algunas que no están relacionadas con el Fodepar", dice.