Pide AMLO elecciones limpias en Puebla

Puebla, México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que no se cometa fraude electoral en Puebla y que ningún candidato use su nombre durante la campaña.

"Quiero decirles que es una gran oportunidad para demostrar en Puebla que se puede hacer valer la democracia. Aquí podemos comenzar. Ahora estamos en vísperas de estas elecciones que se dan en el marco de la cuarta transformación.

"Ya no permitamos las actitudes antidemocráticas, nada de compra de voto, nada de tráfico con la pobreza de la gente, nada de acarrear a la gente o falsificar, nada de fraude electoral. Que se haga ese compromiso, que las elecciones sean limpias, libres", urgió el Presidente.

Durante la presentación de programas del Bienestar en Puebla, el Mandatario federal también recordó a la gente que quien cometa un delito electoral irá directo a la cárcel sin derecho a fianza.

"Elecciones limpias y libres, no es advertencia y mucho menos amenaza, pero ya logramos que sea delito grave la corrupción y que sea delito grave el fraude electoral. En esta elecciones, el que cometa un delito electoral va a la cárcel sin derecho a fianza".

Asimismo, llamó a los candidatos de su partido a que no utilicen su nombre durante las campañas, pues comentó que su único amo es el pueblo de México.

"Que nadie se atreva a usar mi nombre para decir que tiene mi apoyo, yo nada más tengo un amo, que se escuche bien y que se escuche lejos, mi único amo es el pueblo de México", expresó.

López Obrador prometió volver al Estado cuando ya hayan pasado las elecciones extraordinarias; sin embargo, no descartó volver en caso de que haya alguna emergencia.

"Para que no haya ningún motivo para cuestionamientos de nuestros adversarios, he decidido que no voy a visitarles hasta que pasen las elecciones y, pasando éstas, volveré de nuevo a Puebla y toco madera si hay algo urgente vuelvo para que cuenten con el Presidente de México", agregó.