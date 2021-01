Pide AMLO abrir contratos; no se puede por empresas.- Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO

Antes de que Ebrard respondiera, el Presidente expresó lo siguiente a Jorge Alcocer, Secretario de Salud, luego de una pregunta hecha en la conferencia en Palacio Nacional. "Doctor Alcocer: nos están haciendo una pregunta aquí acerca de si se reservó la información sobre vacunas que -según se expresa- fue una decisión de la SRE.

Estamos contestando que no hay ninguna reserva de información, que vamos a actuar con absoluta transparencia. "Pero, sería bueno que contestara Marcelo Ebrard sobre este tema con la indicación de no reservar nada de información sobre la vacuna y sobre que no tenemos que ocultar nada de lo que hace nuestro Gobierno", dijo López Obrador. Tras esto, Alcocer le pidió a Ebrard responderle al Mandatario federal y reconoció que sí existen restricciones en el tema de los contratos. "Bueno, respecto a la información, estamos dando a conocer el número de vacunas y Salud ha estado informando la naturaleza de las vacunas, sus característica sanitarias.

Sí tenemos restricciones de información que son contractuales, señor Presidente. "No es sólo en México, todos los países que hemos firmado estos contratos con Pfizer, vendrá luego AstraZeneca y probablemente otras, tienen esta restricción. ¿Por qué razón?, porque tienen que proteger la información de su precio y otros datos, porque es un momento muy especial, hay una emergencia en todo el mundo y las empresas cuidan mucho su información", aclaró Ebrard. El Secretario de Relaciones Exteriores agregó que el Gobierno federal no tendrá nada que ocultar.

"En todo lo demás seremos absolutamente transparentes, no hay nada que ocultar aquí, al contrario, hemos sido uno de los países que más información pública ha puesto a disposición. "La única restricción que tenemos es respetar los contratos que hemos hecho de precompra con diversas empresas. Desde luego, esos contratos también tienen una vigencia conforme se vayan llevando a cabo. Y, conforme a lo previsto, pues también daremos copia de los contratos completos con todas sus características", agregó el Canciller desde el AICM donde esta mañana llegaron 439 mil dosis de la vacuna de Pfizer contra el Covid-19.

El 8 de enero de este año, Grupo REFORMA informó que la Secretaría de Salud (Ssa) reservó por cinco años los convenios suscritos con los laboratorios AstraZeneca, Pfizer/BioNTech y CanSino Biologics para la obtención de vacunas contra el coronavirus. También, la Cancillería reservó por el mismo periodo el acuerdo firmado entre el Gobierno de México y Gavi Alliance para la adquisición de vacunas a través del mecanismo Covax Facility, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En ambos casos, las dependencias aseguraron que se trata de acuerdos que están en proceso y que dar a conocer su contenido afectaría las negociaciones que se están llevando a cabo con las farmacéuticas y en el seno de la alianza global.