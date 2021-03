Pide AMLO a Zaldívar indagar a juez que frenó ley eléctrica

"No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan empresas que tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo cual han afectado la economía de los mexicanos, en especial los más pobres", aseguró. "Me refiero a actores como Iberdrola, de España, que incorporó a su nómina a una ex Secretaria de Energía y al mismísimo ex Presidente Felipe Calderón. Se ha confirmado un llamado buró jurídico para ir en contra de las acciones que hemos emprendido para la transformación del País. Destaca Claudio X. González, pseudodefensor de la sociedad civil.

Entre ellos se encuentra también el ex Ministro José Ramón Cossío, quién guardó silencio cómplice ante corruptelas". El Mandatario dijo que sería lamentable que después de todo el daño que la "oligarquía" ha causado al País se siga permitiendo el abuso y la prepotencia. "Así como respeto y respetaré siempre el derecho de amparo y la independencia del Poder Judicial, ejerceré a plenitud mis facultades como Presidente y como ciudadano y no callaré ante el pillaje y la injusticia". Acusa intereses detrás de juez El jefe del Ejecutivo acusó que detrás del juez que frenó la reforma hay intereses particulares, en su mayoría de empresas, que "lucraron" con los bienes del País, por lo que su Gobierno no está ya al servicio de minorías. "Nosotros vamos a ejercer nuestras facultades a plenitud y a defender el interés general, porque estos grupos solo se orientan a defender el interés de particulares, sobre todo de empresas que han lucrado durante años con el presupuesto público y se han quedado con bienes de la Nación.

"Tenemos que representar un Gobierno para todos, ya no los gobiernos facciosos que estaban al servicio de minorías rapaces, ya no el saqueo, el robo, con un auténtico Estado de derecho, no con la simulación, no con un Estado de chueco o de cohecho, como era antes", aseguró. Cuestionado sobre si su solicitud de investigación es un llamado a los jueces que otorgan amparos, López Obrador que no se está amenazando, solo se trata de ventilar los asuntos públicos y tener las "dos visiones". "No, no, porque van a decir que los estamos amenazando, es ventilar los asuntos públicos, es diálogo, es debate, esto es bueno, nada más que hay mucho desbalance, entonces por eso lo trato, para que se tengan las dos visiones, no sólo una", comentó.