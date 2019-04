Pide AMLO a Segob analizar concesiones a iglesias

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Secretaría de Gobernación analizar la posibilidad legal de otorgar concesiones de radio y televisión a las iglesias.



"Pedí al subsecretario de Gobernación que me hiciera un análisis y me presentara un dictamen. Todavía está trabajando en eso, voy a esperar su planteamiento y vamos a resolver", dijo en su conferencia de prensa.



El Mandatario explicó que primero debe corroborar que no haya impedimentos.



"No quiero descartar la posibilidad sin argumentos. Tendría que haber argumentos de peso y sobre todo los legales, pero quiero ver si hay un impedimento tajante, para no dar estos espacios, lo quiero ver", comentó.



En febrero, líderes evangélicos solicitaron al Presidente otorgar concesiones de radio y televisión a todas las Iglesias para difundir su mensaje.



Al salir de una reunión con el tabasqueño, Arturo Favela, dirigente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, consideró que se debe reformar la Ley de Asociaciones Religiosas para que todas las iglesias dispongan de sus propios medios de comunicación.