Pide AMLO a Reforma revelar sus fuentes

Ciudad de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Periódico Reforma revelar su fuente de información y decir cómo obtuvo el borrador de la carta que envió al Rey de España solicitándole que se disculpe por la Conquista.

"Estoy esperando nada más que se vayan serenando los ánimos y voy a dar a conocer los textos para que se conozca bien, porque solo hubo una filtración que hizo el periódico Reforma, que no sé dónde obtuvo el borrador de ese texto, sería bueno que en aras de la transparencia, todos estamos obligados, la vida pública tiene que ser cada vez más pública, es un buen debate eso, la transparencia nada más. ¿La obligación de transparencia es del Gobierno o de todos? Y en particular los medios, los medios, es interesante el tema porque para mí los medios son organismos de interés público, o sea y se tiene también que cumplir con una ética, no debe de haber privilegios, es distinto, con respeto, la libertad de expresión, la libertad de manifestación de ideas, la libertad de prensa, pero cuando se trata de asuntos así, ¿por qué no revelar la fuente? Sería interesantísimo, o sea, es un buen tema de investigación", afirmó en su conferencia mañanera.

-¿Cómo un Gobierno (extranjero) puede tener un borrador de un documento?, se le preguntó.

"Porque resultó que, en el acuse de recibo, un documento sin firma se entregó en España".

-¿Se equivocaron ustedes?, se le cuestionó.

"Sí, entonces hay que hacer la investigación pero ayudaría mucho que en aras de la transparencia, es una regla de oro de la transparencia, que el Reforma ayudara y dijera quién le entregó el documento, pero también si no quieren no tienen obligación, es su derecho a mantener su fuente, pero, ¿qué no lo podemos decir?, cuando menos. Porque sería muy interesante, ¿por qué no fue La Jornada, por qué no fue El Universal, por qué fue el Reforma?, y hasta ahí la dejo".

Además deslizó la idea de si el Gobierno de España filtró el borrador de la carta.

"Imagínense que la carta se la haya filtrado el Gobierno español. ¿Cómo queda no, el Reforma, porque al final de cuentas es el medio, qué autoridad moral puede tener un Gobierno de filtrar un documento en estas circunstancias? Es tema, ahí queda eso".

El miércoles 27 de marzo, Reforma publicó el borrador de la carta que López Obrador mandó al Rey de España, en la que demandó a la Corona Española una disculpa por la violencia contra los pueblos originarios durante la Conquista.

El viernes 29 de marzo, el Presidente había sugerido que el borrador se pudo haber obtenido mediante prácticas de espionaje.

Condenan presión de AMLO a Diario

Legisladores y dirigentes de Oposición consideraron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pretende presionar a Reforma tras pedirle que revele sus fuentes.

"López Obrador está metiendo presión de censura, dejando sentir un pronunciamiento particular contra un medio sobre un tema que le afecta", dijo el senador panista Gustavo Madero.

"Los gobiernos autoritarios siempre son intolerantes ante la crítica, y sobre todo ante los medios críticos. Reforma está pagando el costo de tener autonomía crítica frente a un Gobierno que es intolerante y autoritario".

Para el legislador chihuahuense, la exigencia del Mandatario federal sólo anuncia unos términos de relación a futuro.

"Y si Reforma continúa con esta actitud, el Gobierno puede endurecer su posición".

En el mismo tono, el dirigente del PRD, Ángel Ávila consideró "deplorable" la actitud del Presidente.

"No entiende la función de la prensa libre. El Presidente no tiene la menor idea sobre el manejo de fuentes que tiene que realizar cualquier medio para tener acceso a información que puede ser muy importante para la vida pública de un País", dijo.

"Creo que el tema de la prensa libre siempre se basa en que las fuentes sean cuidadas y no reveladas y que deben ser vistas como un derecho constitucional. Meterse con el tema de que se den a conocer las fuentes es una medida de presión por parte del poder político para querer acallar a la prensa libre".

Es absolutamente reprochable, señaló, que el Presidente que llegó gracias a una lucha por una prensa libre hoy sea el primero que quiera censurar.

El senador Emilio Álvarez Icaza, secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y fundador del colectivo AHORA, consideró que el Mandatario federal debe tomar un taller sobre libertad de expresión.

"Al Presidente le urge un taller sobre libertad de expresión. No entiende que lo que declara es en contra de los estándares mínimos de libertad de expresión", dijo el secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y fundador del colectivo Ahora.

"No puede normalizar los ataques a la libertad de expresión, no puede pedir que se revelen fuentes ni atacar a un periódico porque no le cae bien".

Entrevistado vía telefónica, el legislador consideró inaceptable la petición a Reforma.

"Es un Jefe de Estado y si lo que se vuelve una práctica sistemática, se convierte es un ataque de la libertad de expresión, lo que termina por debilitar a la democracia. Lo que pide a Reforma es un ataque inaceptable ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran hecho Peña o Calderón?", cuestionó.

"No tiene que estigmatizar con contextos de clase y mucho menos de ideología, lo que tiene que garantizar es que los periodistas y los medios hagan su trabajo, esa es su obligación como servidor público".

Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, advirtió que se debe defender el secreto periodístico, en aras de la libertad.

"Ya que es necesario para desempeñar un trabajo periodístico y obtener la información verídica y confiable. La carta fue cierta, así que Reforma sólo hizo su trabajo y él fue quien ocultó la información", expresó la legisladora del PAN.

La coordinadora del PRD en Cámara de Diputados, Verónica Juárez, afirmó que el secreto profesional es un derecho de los periodistas y un componente esencial de libertad de expresión.

"Los periodistas tienen derecho a reservar ciertos datos y la identidad de su fuente, ya sea por petición de la misma o por cuestión de seguridad", externó.

"Al menos que se ponga en riesgo la integridad de la fuente o de los mencionados en la información, los periodistas no están obligados a identificar la fuente. Pretender obligarlos desde un acto de autoridad sólo porque les incomodó la crítica es una violación a la libertad de expresión y un retroceso de lo que ese aspecto se ha avanzado en el País".