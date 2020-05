Pide AMLO a IP compartir pérdidas en electricidad

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la Iniciativa Privada debe compartir las pérdidas en el sector energético que puede significar que la CFE recupere su influencia en el mercado de la industria eléctrica. Lea: AMLO pide fin a los fideicomisos; habrá apoyo directo

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador insistió en que su Administración no está en contra de la participación de los privados en el sector eléctrico, pero su interés es fortalecer a la Comisión Federal de Eletricidad (CFE).

La idea dominante, sostuvo, era que a finales de 2024, la CFE solo influyera en el 20 por ciento del mercado de la industria eléctrica y el 80 iba a estar en manos de particulares, y la Administración dejó una participación de 50 y 50.

"¿Cómo queremos entregar? Ya lo hemos planteado, 54-46, osea no estamos impidiendo que los particulares también participen, pero necesitamos fortalecer la Comision Federal de Electricidad porque si se lo dejamos a los particulares no vamos a poder cumplir con el compromiso de que no aumente el precio de la luz, porque los particulares, ya se demostró, van por la ganancia, van por la utilidad ¿o en este tiempo que privatizaron no aumentó el precio de la luz? Claro que aumentó.

"No quiero", advirtió, "que digan: ofreció que no iba a aumentar el precio de la luz y sí aumentó. No va a aumentar, ni va aumentar en términos reales el precio de las gasolinas ni del diesel ni del gas, pero para eso necesitamos poner orden y que nos ayuden las empresas a entender que son otras circunstancias".

López Obrador reconoció a las empresas que están pagando impuestos y dijo que esa actitud responsable debe aplicar en lo personal y como País, desde el Gobierno, con austeridad y sobriedad, y en las empresas en general.

El Jefe del Ejecutivo expuso el caso de Argentina, país al que el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó endeudarse cuando no tenía capacidad de pago.

"Aquí existe una corresponsabilidad. Quiebran la economía de Argentina, ahora están en negociación de su deuda, yo espero que haya un arreglo, pero el mismo Fondo ahora, y además lo celebro, está sosteniendo que Argentina no tiene capacidad para pagar todas esas deudas, que tienen que condonarle cuando menos la mitad y esa es la negociación que hay".

El Presidente dijo que como en Argentina, ahora que en México se revisen los contratos "leoninos" otorgados en la industria eléctrica, cuando los particulares mandaban en el sector.

"Ya les he dicho cómo tenían comiendo en la mano a los funcionarios del más alto nivel, se firman esos contratos leoninos, pues yo creo que es justo que en una circunstancia distinta pues revisemos o ¿toda la pérdida va a ser por el pueblo? ¿Qué no podemos compartir? ¡Algo!", expuso.

"Entonces esa es la nueva actitud, todos poner algo, y eso es parte de la nueva normalidad, son los cambios, desde luego, con apego al Estado de Derecho, sin violar la Constitución, las leyes, pero buscando entendernos".