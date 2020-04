Pide AMLO a conservadores ´bajarle una rayita´ a ataques

Ciudad de México.

Ante el avance de casos de contagio del Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los conservadores "bajarle una rayita" a los ataques contra su gobierno y unirse para enfrentar unidos esta pandemia y adelantó que, a manera de celebración, cuando termine esta situación convocará al pueblo a darse besos y abrazos en el Zócalo de la Ciudad de México y en todas las plazas públicas.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo aseguró que en la sociedad mexicana existe unidad y que no estamos divididos, y señaló que, a pesar de que hay diferencias políticas, ideológicas en los de arriba y en las élites, pero "abajo el pueblo está unido y puedo decir feliz, feliz, aunque se piense de otra manera porque yo ando abajo, a ras de tierra y sé cuál es el ánimo del pueblo, no hay malestar en contra del gobierno, no hay lo que se decía antes mal humor social, no existe eso".

"Aunque han querido los conservadores alentar la división, polarizar, no han podido, ni podrán entonces nos ayuda mucho que se mantenga esa unidad, y llamo a la unidad incluso, llamo a los adversarios, a los conservadores, la patria es primero", dijo.

Pidió que "ya le bajen una rayita" porque, indicó, "está la campaña en medios, en redes, desbordada, abruman, fastidian, se hacen daño, porque están perdiendo cada vez más credibilidad".

"Al pueblo se le puede mentir, una vez, dos veces, pero no se le pueda estar mintiendo siempre y menos al pueblo de México que es un pueblo avispado, consciente".

Señaló que es desagradable decirle a la gente que acepta tomarse una fotografía con él, pero alejados por las recomendaciones sanitarias de la Jornada Nacional de la Sana Distancia.