Pide Alfonso Durazo un solo frente contra violencia

Cd. de México.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, pidió a los Poderes y órdenes de Gobierno hacer un solo frente contra la inseguridad y la violencia.



"Y avanzar juntos sin echarnos la bolita unos a otros", convocó el funcionario durante la 44 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.



En Palacio Nacional, ante los Gobernadores de todo el País, subrayó la necesidad de hacer del tema de la seguridad una zona de "neutralidad política".



El Secretario pidió avanzar juntos en la tarea de brindar mejores condiciones de paz y seguridad, al margen de agendas políticas o de partidos.



"Juntos tenemos la capacidad de controlar las consecuencias del crimen organizado. No será sencillo, pero tampoco imposible. Podemos lograr esa transformación imprescindible.



"La sociedad reclama a la clase política en su conjunto un nuevo código de ética, un solo frente contra la violencia", expresó.





Ven GN insuficiente sin Estados

Sin la presencia del Presidente Andrés Manuel, el Secretario Durazo advirtió que la Guardia Nacional (GN) será insuficiente si Estados y municipios no superan las debilidades de sus Policías.Sostuvo que si bien la nueva fuerza dees indispensable para acotar la criminalidad, no es la "panacea", ya que es un órgano complementario al trabajo de las autoridades locales."No vemos a la Guardia con una visión centralista. La solución estriba en la adecuada coordinación. La Guardia Nacional sería insuficiente si Estados y municipios no superan sus debilidades institucionales."Si no fortalecen sus policías no llegaremos a ningún lado relevante", alertó.Durazo además agradeció a los gobernadores su contribución para la creación de la Guardia Nacional y reveló que en la reunión previa refrendaron su apoyo para el despliegue operativo de la nueva corporación."Nuestro agradecimiento reiterado", abundó.