Pide Aldo Rocha voltear a ver a los jugadores del Atlas

Aldo Rocha se ilusiona con disputar el Mundial de Qatar 2022.

El capitán del Atlas se ve peleando por un puesto en la Selección Mexicana dirigida por Gerardo "Tata" Martino, pero no sólo él, sino a varios de sus compañeros como Jesús Angulo, Diego Barbosa y Jeremy Márquez, entre otros.

"Sí tienen que voltear para acá, tienen que ver un poco más, y sobre todo porque al fin y al cabo, Atlas es el campeón y es señal de que se han hecho cosas buenas por el trabajo que ha hecho Diego Cocca con nosotros, por eso pienso que tienen que voltear a ver al Atlas porque tiene jugadores de bastante calidad", afirmó el volante.

Rocha quiere que el título obtenido en el Grita México A21 sea sólo la punta de lanza para ser protagonistas en los próximos torneos.

- ¿Qué representa ser el capitán del Atlas campeón?

Fue un premio al trabajo que hemos hecho todos, se ha trabajado bastante bien no sólo este semestre, se ha trabajado bien desde hace un semestre atrás cuando me tocó llegar a mí que el primer objetivo era salvarnos del descenso y ahora éste era plantearnos otros propósitos que terminamos consiguiendo gracias al trabajo de todos los compañeros, directiva, cuerpo técnico y la gente que no sale en cámaras, que no se ven, y que están apoyando para que el futbolista esté de la mejor manera.

- ¿En qué momento dimensionaste que ya estás en la historia de Atlas?

Apenas me cayó el 20, pero más que eso es disfrutarlo. Le diste una alegría a esta afición que llevaba bastantes años sin lograr un título y que en todo momento estuvieron apoyando, entonces, pasa más por la cabeza eso, que logramos el objetivo que todos nos habíamos planteado al principio del torneo. Es más agradecer por esa situación y vivir el momento que pasamos. Ahora ya es pensar en recargar las pilas para lograr el siguiente objetivo que tenemos que buscar el bicampeonato porque dejamos la vara muy alta.

- ¿Qué significa en tu carrera este título?

Los que me conocen bastante saben que siempre he sido un jugador que ha remado a contracorriente. He estado en equipos que han desaparecido (Morelia), en lo personal siempre me voy a entregar al máximo a la institución a la que llegue, pero ahora sí es una recompensa a todo el trabajo que he hecho durante años y después de lograr mi sueño como futbolista.

Yo salgo en la foto, pero hay bastante gente detrás de esto y que la parte fundamental son nuestras familias que siempre están en las buenas y en las malas.

Es un premio a lo de bastantes años y sobre todo estoy agradecido con Dios por ser un equilibrio y uno de los líderes en este equipo para lograr el anhelado título.

- Hemos visto todo lo que le has aportado al Atlas en este año, y a ti, ¿qué te ha apartado Atlas?

Me ha marcado bastante todo lo que ha pasado, no fue fácil cuando yo llegué aquí. Nos tocó pelear el descenso, tuvimos un mal arranque de torneo, empezamos a trabajar de otra manera y es un equipo con el cual me identifico por la pasión que tiene, por la gente tan entregada, y yo soy un tipo así. Al equipo al que llegue me voy a entregar, juego con mucha pasión y me identifiqué muy rápido con el equipo. El apoyo es increíble y en lo personal, sentí diferente al llegar acá. Tuve una identidad muy rápida con el equipo y lo estoy disfrutando. Es algo que quedó marcado en mi vida por lo que logramos al estar en la historia del club.

- ¿Consideras que te has ganado una oportunidad en Selección Nacional?

No sé si llamarlo "que me lo he ganado", más bien, voy a trabajar para, si se llega esa oportunidad, aprovecharla de la mejor manera, pero también, si no llega, tendré que seguir mejorando en muchas cosas. Hay una camada grande de muy buenos jugadores, en los cuales el proceso es otro y siempre voy a estar apoyando a la Selección. Si me toca una convocatoria, voy a estar agradecido porque es el sueño de todos los futbolistas portar la playera de tu Selección. En lo personal seguiré trabajando y peleando para que se dé eso, y si no, a seguir mejorando para que pronto llegue ese llamado.

- ¿Ahora ese sueño de ir al Mundial lo ves más cercano siendo campeón?

Sí, en lo personal haces un recuento de lo que es el año y creo que no sólo yo, hay compañeros que se merecen, y sobre todo, por la juventud que tienen. Jesús Angulo es un jugadorazo, ya fue y necesita más continuidad. El mismo (Diego) Barbosa, pero también está Jeremy Márquez, Jairo Torres, el "Hueso" (Luis Reyes) que tuvo un extraordinario torneo, entonces, hay varios jugadores que pueden pelear un puesto en la Selección y sobre todo porque si haces un recuento, el equipo siempre fue muy equilibrado este año.

Fuimos la mejor defensa, las estadísticas están ahí y las de la mayoría de ellos son muy buenas y están siendo líderes en su posición. Sí tienen que voltear para acá, tienen que ver un poco más, y sobretodo porque al fin y al cabo, Atlas es el campeón y es señal de que se han hecho cosas buenas por el trabajo que ha hecho Diego Cocca con nosotros, por eso pienso que tienen que voltear a ver al Atlas porque tiene jugadores de bastante calidad.

- ¿Consideras se le mira distinto al Atlas por los torneos que hizo en el último año?

Yo creo que a Atlas se le empezó a mirar diferente desde que lo adquirió Grupo Orlegi, son una empresa totalmente futbolera y trabajan muy bien. Se ve que pusieron la mano en esta institución, han hecho cosas muy buenas y claro que se le tiene que ver diferente. Somos el campeón y lo tenemos que hacer sentir y hacer valer ese campeonato para que no sólo quede en este torneo, sino que sigamos cambiando la historia de este equipo para acostumbrarnos a pelear Liguillas y campeonatos, que es lo más importante en el futbol mexicano.

- Ahora también competirán internacionalmente en la Liga de Campeones de la Concacaf 2023...

Sí, la verdad que nos da mucha alegría pelear Concachampions, si bien todavía falta, nos va a ayudar a que el equipo madurando porque todavía es muy joven, y que siga creciendo en todos los ámbitos, personales, grupales y futbolísticamente.

(La Concachampions) es un torneo que me tocó jugarlo, que disfrutas jugarlo y que quieres ganarlo sobre todo por la vitrina que tiene que te lleva a un Mundial de Clubes. Tenemos que soñar y tirarle a eso.