Pide alcaldesa cumplir las medidas sanitarias

La alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez pidió a través de un llamado público atender las recomendaciones del Sector Salud. "Estamos en la Fase 3 del coronavirus, que es cuando aumenta el contagio y hay fatalidades, por eso se aplica una difusión masiva; no hay que saludar de mano ni de beso, traer cubrebocas, gel, lavado de manos, hay que aplanar la curva de contagio", dijo.

La presidente municipal confirmó que las actividades esenciales siguen vigentes y que el Gobierno que ella preside está apoyando a la población. "Hemos dividido nuestras acciones en diferentes rubros; los jóvenes discapacitados, personas de la tercera edad y colonias vulnerables, están recibiendo despensas, kits de limpieza".

Destacó Maki Ortiz Domínguez que el Cabildo autorizó un Fondo de 60 millones de pesos, a partir del ahorro por eficiencia económica de la administración, sin afectar programas ni obra pública y sin acceder a ningún préstamo.

Para el área de salud fueron etiquetados 10 millones de pesos, en apoyo a médicos y enfermeras, con abasto de insumos en todos los hospitales de la ciudad, además de que se invirtió en la instalación de 20 camas en el Polideportivo, donde trabajarán Médicos Sin Fronteras, atendiendo a pacientes con Covid-19.

El Programa Emergente de Canasta Básica, en convenio con Diconsa, empresa del Gobierno Federal, asiste a las colonias marginadas donde el Municipio apoya con el pago del 50% de su despensa a las familias, y los vendedores ambulantes, debidamente registrados, reciben 2 mil pesos para atenuar la situación económica; los tianguistas estarán exentos de pago por dos meses y el comercio recibe distintos incentivos para evitar los daños graves a su economía, sin dejarse de lado la sanitización de la infraestructura pública.

"Estamos trabajando duro para que salgamos de esta", reafirmó la doctora Maki Ortiz, "hay que respetar la sana distancia, manténganse en casa, es un momento de apoyar, que solo un miembro de la familia atienda la actividad esencial, para evitar exponerse a un contagio de Covid-19 durante la fase más delicada".

El Ayuntamiento de Reynosa distribuyó volantes, se colocaron pendones y anuncios espectaculares; "necesitamos no bajar la guardia, saber que esto es serio, no podemos arriesgar al sistema de salud, que no haya más pacientes que nuestros doctores puedan atender y hay que respetar a nuestras enfermeras, doctores, Policía, Tránsito, trabajadores de Servicios Primarios", dijo la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez.