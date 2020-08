Pide alcalde ´entrarle al toro´ o los cesarán

Miguel Alemán, Tam.- El alcalde Servando López Moreno advirtió en rueda de prensa que algunos trabajadores de Protección Civil serán dados de baja, tras negarse a realizar traslados de enfermos con Covid-19 que pone en riesgo sus vidas, pero que hay que hacerlo, porque a la ciudadanía no le interesa más que se le preste el servicio, el cual no se está dando hasta los últimos días, lo cual ha trascendido en las redes sociales.?

El edil dirigió un mensaje en el que aceptó que el grave problema por la falta de buen servicio en Protección Civil y que es preocupante, pues los empleados del departamento se han revelado e incluso condicionan el desempeño de su trabajo, diciendo: "No haremos traslados de enfermos con coronavirus y menos luego de que se murió el director del departamento".?

Sin embargo López Moreno les advirtió que no permitirá las excusas "porque a mí es a quien la gente me está exigiendo y quien no quiera trabajar tendrá que irse, hemos lanzado una convocatoria para gente que quiera trabajar y ya hay cinco", dice.?"Yo sé que el trabajo es riesgoso, se acaba de morir el director y se han contagiado como seis, pero aquí hay que entrarle al toro, a la gente no le interesa más que se le brinde el servicio, además se les va a dar el equipo necesario para que hagan su trabajo y no pasa nada", les dijo el alcalde.

"Quienes no quieran hacer los traslados tendrán que salir, se contratará personal nuevo, no permitiré grupitos de poder que se revelen", advirtió el alcalde Servando López Moreno.