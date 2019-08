Pide Aislinn responsabilidad en redes

Cd. de México.

Aunque en ocasiones considera que las redes se han utilizado para fines negativos, la actriz espera algún día que se modifique su uso y sea benéfico para quienes lo utilizan.



"Estamos en una época de qué padre que tengamos redes sociales, por un lado creo que han hecho mucho daño, por mostrar vidas fakes y mostrar sólo lo bueno de las personas y no lo malo.



"Muchos terminamos más deprimidos al ver que la vida de otros es más perfecta que la nuestra, pero al mismo tiempo las redes sociales pueden evolucionar para empezar a hablar de cosas reales, fuertes, que a todos nos pasan, más transparentes y no solamente lo perfectos que somos o quisiéramos ser que hace mucho daño", afirmó Aislinn en conferencia de prensa.



La hija del comediante Eugenio Derbez compartió que se debe de plasmar una realidad en la que todos se sientan identificados, con esto podrían evitarse muchos problemas.



"Más bien empezar a comunicar los derechos que cada quien tiene, comunicarle a la gente las crisis por las que todos pasamos que todos nos deprimimos, creo que de eso no se habla y es muy importante sobre todo por la etapa del mundo en la que estamos viviendo que es bastante importante apoyarnos y hablar de lo real", expresó.



Hace unos días, Aislinn fue criticada en redes sociales debido a una fotografía que subió en su Instagram donde se observa a ella amamantando a Kailani.



Al ver esto, su media hermana Aitana hizo lo mismo, pero con una muñeca, lo que generó la furia de varios internautas que tacharon la acción de Derbez, por lo que la actriz prefirió eliminar el contenido de su cuenta.



Pese a esto, Aislinn no se arrepiente de su publicación.



Aislinn y esposo, Mauricio Ochmann, presentaron este martes su nueva línea de abrigos, disponible en tiendas comerciales.