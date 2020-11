Pide a UIF intervenga en el caso Luis Vargas

Ciudad de México.

El senador morenista Ricardo Monreal consideró que es el momento de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue los señalamientos contra el recién elegido presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, por su patrimonio y sus viajes a costa del erario, si tiene los elementos.

"No soy juez de conciencia y no soy parte de un órgano de acusación contra él. Yo no tengo elementos de prueba y no puedo a priori presumir que esté incurriendo en delitos. Tengo opinión positiva de él y si la UIF o algún otro órgano tiene elementos, es el momento de intervenir", sostuvo.

Tras aclarar que el Senado es un órgano de carácter electivo, el coordinador de Morena adelantó que el Senado respaldará en esta etapa de "deterioro" por la que atraviesa al Tribunal Electoral.

"No nos metemos. Quiero decirles con toda claridad que vamos a respaldar la acción del Tribunal, que hacemos votos porque se fortalezca, para que supere esta etapa de descalificación, de desencuentro, e incluso de deterioro del Tribunal y que deseamos que sea un tribunal de pleno derecho, que no haya intereses presiones o amena