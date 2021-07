Pide a INE que ahorren para consulta sobre ex Presidentes

"Para la difusión de la consulta, el INE tiene que utilizar sus recursos, que son muchos, es un presupuesto de más de 10 mil millones de pesos. Es de 20 mil, pero la mitad se le da a los partidos, que también eso hay que corregirlo, pero para el aparato son como 10 mil millones.

"Es el organismo electoral más costoso del mundo. Entonces, cómo no van ahorrar... Claro, si los consejeros del INE ganan más que el Presidente, pues no hay dinero para lo fundamental. Si gastan muchísimo en viáticos, buenos restaurantes, vinos, pues entonces no alcanza para que se tenga la posibilidad de tener casillas o mesas electorales y recoger la opinión de la gente", señaló López Obrador.