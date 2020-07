Pide a hermano que ni la mencione

Respaldada por el abogado Guillermo Pous (quien lleva los asuntos legales del heredero de Juan Gabriel) y mediante una carta, Aída Cuevas pidió a su hermano Carlos Cuevas cesar con ataques en su contra.

Ante esto, el cantante aclaró que en ningún momento ha tenido un mal comportamiento hacia la artista.

"El maestro Cuevas en reiteradas ocasiones ya por algunos años ha estado realizando comentarios atacando de manera muy personal, no solamente la trayectoria profesional de doña Aída, sino también de su vida y a su familia.

"Una serie de injurias que ya llegaron a un límite en el que ya no estaban dispuestos a tolerar", afirmó Pous en entrevista.

Este hecho condujo a un quiebre total en su relación como hermanos, según dijo Carlos, por lo que no se buscará una reconciliación a futuro.

"Esto fue la piedra final al sepulcro que teníamos como relación Aída y yo. No hay fundamento alguno que yo la haya difamado o atacado. Al revés, yo la he defendido cuando salió Joaquín Muñoz a decir que su hijo era de Juan Gabriel, yo salí a defender su honor y se enojó Aída conmigo", refutó Carlos.

¡NO ES AMENAZA!...

ES INVITACIÓN

De acuerdo con Pous, la misiva no es una amenaza, sino una invitación a cambiar la forma en cómo Carlos se dirige a la cantante. Después de esto, Carlos podrá seguir haciendo comentarios hacia su hermana y mencionándola, sin ningún problema.

"El señor es libre de opinar, criticar, podrá seguir diciendo si le gusta o no el trabajo de doña Aída, pero de eso a qué tenga una carta abierta para dedicarse a burlarse, atacarla, hostigarla, señalarla a ella y su familia en temas personales y profesionales, es lo que no queremos que continúe haciendo", aseguró.

No obstante, Carlos no tomará acciones legales contra su hermana.

"Jamás en la vida, no estoy loco. Sería una locura que va más allá de los buenos cimientos que nos dieron nuestros padres. Yo no voy a atentar contra mi hermana, ¡jamás en la vida! Si no la difamo, menos voy a emprender una acción legal en su contra", comentó Carlos.