Pide a CFE permitir inversiones de la IP

Ciudad de México.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no logrará su objetivo de bajar las tarifas eléctricas, aún con el subsidio que ya alcanza los 70 mil millones de pesos, si no concentra su capacidad de inversión y generación de recursos en la transmisión y distribución, anticipó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

"Lo que hemos propuesto es que se permita que inviertan, hoy el argumento es ´no te permito que inviertas más en energía eólica porque no tengo manera de hacer la transmisión de esa electricidad. Cuando tú me la entregues, no tengo manera de llevarla a otro lado porque no hay suficiente infraestructura de transmisión de electricidad´.

"No tiene ningún sentido que la CFE, bajo ese argumento, esté tratando de desarrollar plantas de generación de ciclo combinado o que esté tratando de modernizar las hidroeléctricas cuando ahí lo que se tiene que hacer es invitar al sector privado a que invierta", dijo Carlos Salazar, presidente del CCE, en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2020 de BBVA México.

Si el Gobierno se concentrara en la pura transmisión y distribución se podría tener la infraestructura con la que hoy no se cuenta y también la capacidad de que al haber más cantidad de oferta eléctrica, las tarifas tienden a bajar, añadió.

"Si queremos mejores tarifas eléctricas necesitamos que haya más oferta eléctrica y que haya más privados que quieran arriesgar su recursos en producir una mayor cantidad de electricidad y que el Gobierno se concentre donde hay más utilidad", remató.