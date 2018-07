Pickford, trabaja para ganar

Samara, Rusia

El arquero Jordan Pickford, de la selección de Inglaterra, decidió dejar las críticas de lado de sus detractores y entrenará para mejorar su rendimiento y progresar con su equipo en la Copa Mundial de Rusia 2018.

Pickford ha sido pieza clave en el actual éxito del conjunto inglés, pues ha realizado grandes salvadas e incluso detuvo un penal ante Colombia, acciones que les permiten llegar a semifinales del Mundial, donde esperan Rusia o Croacia.

"Trabajo cada día y todas las paradas que hago en los entrenamientos las hago para que luego las pueda repetir en los partidos, me entreno duro, tanto en el gimnasio, como en el terreno de juego, para ser cada vez mejor. Las críticas nunca me afectaron", publicó el diario español "As".

El joven arquero confía en la capacidad de él y sus compañeros, además de destacar la unión que han presentado, la cual desde su óptica es fundamental para conseguir los resultados que han obtenido a lo largo de este magno evento.