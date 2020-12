Pfizer debe cumplir con entrega de vacuna: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Pfizer debe cumplir con la entrega del primer lote de vacunas contra el Covid-19 antes que finalice este año, pues se tiene un contrato firmado con esa empresa.

En la conferencia en Palacio Nacional, el Titular del Ejecutivo federal dijo que se analiza cerrar los vuelos de Reino Unido al país por la nueva cepa de Covid-19, pero será una decisión de la Secretaría de Salud (Ssa) y no se actuará políticamente sino con elementos técnicos, precisó.

Sobre las vacunas, el Mandatario federal reiteró cómo será el proceso de inmunización que definieron los expertos encargados de enfrentar la pandemia.

"¿Quiénes van a ser vacunados? Todos los mexicanos, desde luego va a depender de la disponibilidad que tengamos de la inmunización. Va a empezar, si cumple Pfizer, y debe cumplir porque se firmó un contrato, tienen que llegar las primeras dosis antes de que finalice el año, este diciembre, y luego se van a seguir entregando en enero, febrero, hay un contrato", insistió.

Expresó que los primeros en ser vacunados serán los médicos, enfermeras, trabajadores de salud y los adultos mayores, luego se dará prioridad a los enfermos crónicos, sin importar su edad y también se considera que los maestros sean inoculados con el objeto de preparar el regreso a clases.

Recordó que aunque el proceso de vacunación iniciará en la Ciudad de México y en Coahuila, el proyecto alcanzará a todos los médicos que están atendiendo pacientes en los cerca de mil hospitales Covid-19 abiertos por el gobierno federal.

"Lo de que llegue la vacuna a la Ciudad de México y a Coahuila es por cuestiones de logística, sobre todo por la refrigeración, pero se va a llevar a cabo un operativo para que, ya sea que se movilicen los médicos o se acerque más la vacuna a donde están todos los hospitales Covid en el país, hablamos de cerca de mil hospitales que atienden coronavirus", detalló.

Sobre las restricciones a vuelos procedentes del Reino Unido, el Presidente indicó que se trató en la reunión del gabinete de seguridad, porque fue planteado por el secretario de Salud Jorge Alcocer, y el subsecretario Hugo López-Gatell, por lo que hoy se definirá la postura de México y las acciones a tomar.

"Para eso hay especialistas que son los que saben si son medidas adecuadas para no producir alarma, no se debe de actuar en estos casos políticamente (...) Hoy se analizó el caso y si lo amerita se tomarán decisiones, corresponde a la Secretaría de Salud [decidir]", subrayó.

Dijo que de acuerdo a lo que le han explicado los especialistas, no se trata de una nueva cepa, sino de una variante.

"Se dio este asunto en el Reino Unido, de una nueva variante del Covid, una nueva cepa, dicen los médicos que no es eso, si no una variante del Covid, empezaron a tomar medidas. No hay que actuar políticamente sin tener elementos técnicos", expresó.

Dijo que ya varios países han decidido no recibir vuelos procedentes del Reino Unido, y en el caso de México se analizará si se toma esa decisión.

Más camas para la Ciudad de MéxicoEl Presidente señaló que ante el incremento de contagios de Covid-19 en la Ciudad de México, se está ampliando el número de camas de hospitalización en la capital del país.

"Se está ampliando el número de camas en la Ciudad de México, ya se abrió un hospital del ISSSTE recién construido, equipado para 120 camas, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) están ampliando también espacios, se tiene ya contratación de médicos y todos los equipos, de modo que siempre tengamos espacio para atender a los enfermos", insistió.

El Mandatario federal explicó que en hospitalización general, la Ciudad de México tiene 85% de ocupación de las camas, le sigue el Estado de México, por eso se decidió poner el semáforo epidemiológico en rojo.

"Y luego está la ocupación en camas con ventilador, que es Baja California con 75%, y 70% la Ciudad de México", señaló.