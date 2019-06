Petrucci se lleva MotoGP de Italia

Florencia, Italia.

El Autódromo Internacional de Mugello fue testigo del gran desempeño del local Danilo Petrucci, del equipo Ducati, al lograr su primer triunfo en MotoGP y llevarse el título en su país.

El recorrido en el circuito estuvo lleno de diversas alternativas en el liderato, pero imponiéndose en la última vuelta en la punta de la carrera, Petrucci se coronó en Mugello, seguido del español Marc Márquez y a su compañero de equipo, Andrea Dovizioso.

“Realmente quería esta victoria y cuando me di cuenta de que el ritmo en el frente no era demasiado feroz y pude controlarme en el grupo líder, me dije era el momento adecuado para hacerlo”, mencionó Petrucci para la página web oficial de Ducati.

Danilo resaltó que el campeonato que logró en el Gran Premio de Italia fue, en mayor parte, a la gran carrera que hizo junto a su compañero de equipo Andrea Dovizioso, quien llenó de consejos a Petrucci a lo largo del circuito.