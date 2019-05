Pete Doherty se encuentra hospitalizado

Cd. de México.

Pete Doherty, vocalista de The Libertines, fue hospitalizado porque se le infectó una herida ocasionada por la picadura de una púa de erizo.



Según Page Six, el rockero sufrió el incidente la semana pasada, cuando el animal quedó atrapado en las heces de sus perros, y al tratar de liberarlo se espinó.



El británico compartió un mensaje en sus redes sociales para informar a sus fanáticos sobre su estado de salud.



"Una foto de mí en el hospital con la picadura infectada de un erizo y un agradecimiento para los hombres y mujeres que trabajan en el sistema de salud".



"Son ángeles increíbles que merecen millones de veces nuestro agradecimiento y respeto", escribió Doherty.



El líder de The Libertines bromeó con su padecimiento y avisó a sus seguidores que pueden esperar música nueva inspirada en esta situación.



"Pasé tres días en una furgoneta con una actitud despreocupada ante los síntomas de una posible infección. Habrá nuevas canciones infecciosas en el nuevo álbum", compartió.