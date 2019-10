PETA lo critica por comprar gatos exóticos

Justin Bieber vuelve a estar en la mira de PETA. La organización que lucha por los derechos de los animales critica al cantante por haberse comprado dos gatos exóticos con valor de 35 mil dólares y presumir de ellos en sus redes sociales.

"Justin Bieber podría inspirar a sus seguidores de todo el mundo a salvar una vida adoptando un gato de cualquier refugio en lugar de contribuir a la superpoblación de animales", aseguró la vicepresidenta de PETA, Lisa Lange, a la revista People.

Bieber compró los pequeños animales el pasado verano por 20 mil y 15 mil dólares cada uno en Select Exotics, un criadero con sede en Illinois. Los felinos, con un gran parecido al lince, son de una raza llamada Savannah, que proviene de un cruce entre un gato doméstico y un serval africano. Esta raza es legal en California, donde reside el cantante junto a su esposa, pero no lo es en la mayoría de estados de Estados Unidos como Nueva York, Georgia, Hawái, Massachusetts, Texas o Colorado, entre otros.

"Sushi" y "Tuna", como ha nombrado Bieber a sus nuevas mascotas, tienen su propia cuenta de Instagram y ya acumulan casi 300 mil seguidores. Ahí, el cantante publica fotos, videos y todo tipo de aventuras de los pequeños felinos, quienes conviven además con el perrito de Hailey Baldwin.

LE RESPONDE A PETA

Bieber no ha dudado en responder a las críticas de PETA y a través de sus historias de Instagram el cantante ha sido contundente: "PETA: preocúpense por problemas reales, como la caza furtiva y la brutalidad animal. ¿De verdad están enloqueciendo porque yo quiero un tipo específico de gato? No se comportaron igual cuando tuve a mi perro Oscar y él no fue adoptado. ¿Todas las mascotas que tengamos deben ser de adopción? Yo pienso que la adopción ayuda, pero también pienso que cada uno puede elegir y para eso existen los criaderos".

No es la primera vez que Bieber protagoniza una polémica con animales. En 2013 las autoridades alemanas le confiscaron su bebé mono OG Mally a su llegada a Múnich, donde viajó desde Los Ángeles para un concierto. Hace tres años, en 2016, desde PETA le afearon que vistiera con abrigos de piel animal, concretamente de coyote y unos meses antes, le habían criticado por publicar en sus redes sociales fotos con tigres. Los animales, que aparecían encadenados en las imágenes, eran propiedad del dueño de un zoo que tenía a sus espaldas cinco denuncias por crueldad animal. Además, en alguna ocasión, el cantante también ha incluido en la lista de invitados a sus fiestas a leones.