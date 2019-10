Pésimo estado de viejo parque

Nuevo Laredo, Tam.- El parque Narciso Mendoza es de los más antiguos de la ciudad fue inaugurado en 1926, las condiciones actuales del lugar están en pésimas condiciones en la colonia Hidalgo, el alcalde olvidó el plan de desarrollo, restauración y preservación de estos lugares, señaló Heriberto Galván Franco.

Ubicado entre las calles González y Victoria y las avenidas América y Donaciano Echavarría, fue creado para esparcimiento de las familias neolaredenses en la década de los 20s, ha tenido cambios drásticos con el paso del tiempo, hasta llegar al olvido.

"Fue el 6 de mayo que se inaugura una alberca al norte de la misma, si hacemos una encuesta, al parque le han restado espacios y la gente lo diría, existen cosas que no deberían estar y lo que está como la fuente no funciona, cuando acudo con mis nietos para que crezcan con otra opción de diversión, me encuentro con esto", dijo.

Consultorios dentales, venta de licuados, canchas de fut-rap, el volcán creado hace nueve años, el tartán que fue colocado en el 2010 para que se realizaran actividades de atletismo, luce deteriorado por la exposición solar, sin contar los baches por falta de mantenimiento.", mencionó Galván Franco.

"El asfalto que pusieron ahí para que corran y realicen caminatas está totalmente deteriorada, el área para los niños ni se diga, desbastada, al alcalde ya se le olvidó lo que prometió en campaña y que puede ayudar a la composición social teniendo parques en buen estado", manifestó.

Un mal, expresó entre todos los males antes mencionados, es la biblioteca olvidada, la jardinería, los bebederos y accesos peatonales dentro del parque y sus alrededores, aunado a los estacionamientos que también restaron terreno.

"La gente acude durante el día a las oficinas de la CFE, Comapa, o a las instalaciones de la Secretaría de Salud, si van a la iglesia, menos encuentras dónde llegar, vas a la escuela y la vialidad y los agentes de Tránsito no son operativos ni al 50 por ciento", enfatizó.

Agregó que la falta de señalamientos alrededor del parque es otro problema muy palpable con el caos vial lo que propicia peligro en las horas pico cuando salen los niños de la escuela primaria Revolución en Doctor Mier y América.

Los juegos para personas con discapacidad no son funcionales y sus condiciones deplorables, luego de que se inauguraran durante la administración de Daniel Preña, un proyecto incluyente, al estar cerrado los excluye.

"El DIF da unos informes de que se está trabajando, acudes con los niños discapacitados y está cerrada a tres candados, no existe mantenimiento adecuado o innovan y es algo muy cuestionado y enseguida una bolería que no funciona", exclamó.

El apoyo a invidentes que se construyó también dentro del parque es un cuartito reducido que se presta para recaudar dinero y no funciona como tal.

"¿Qué me gustaría que no estuviera en el parque? Los consultorios dentales, el quiosco sin uso, sanitarios obsoletos que no retiraron luego de construir otros, la venta de licuados, asadores destrozados, bebederos sin funcionar, es una maldad de descuido y desorden, así no se arregla el tejido social, de vecinos de la colonia Hidalgo", comentó.

Al ser un parque de mucha antigüedad propone que se debe tener mucha visión para formar un comité de vecinos de limpieza, seguridad, el área de festejos debe estar organizada porque es un ambiente familiar, si se organiza tiene éxito.

"Una administración del parque no la hay, tú vas y te metes, haces lo que quieras y como quieras, los vendedores meten sus vehículos cuando no debería y se retiran y dejan las estructuras metálicas", contó.

SE OBSERVAN. Algunos asadores están muy dañados y hasta representan un riesgo.