Pese a veda por consulta y pandemia, AMLO congrega a jarochos en acto

"Me da mucho gusto estar aquí y vamos a correr el riesgo porque no debemos de congregarnos, porque todavía no pasa desgraciadamente la pandemia y también que no se pueden hacer actos públicos porque hay veda electoral, dentro de ocho días habrá una consulta y no se pueden dar a conocer acciones del gobierno", dijo.

Señaló que están haciendo reuniones cerradas, pero "lo cierto que nos estamos viendo y nos estamos escuchando, ojalá la autoridad electoral comprenda de esta situación".

De cualquier manera, justificó, no se transmitió su mensaje por medios oficiales.

Y es que a la supervisión de las obras de rehabilitación hechas por la Sedatu, -un parque lineal de 400 metros-, los vecinos de la colonia Arboledas norte se congregaron para vitorear al Presidente de México.

Detrás de una valla metálica, desde las ventanas de sus casas, en los portones, aplaudieron y festejaron al Presidente que dijo es "jarocho" y "choco" por herencia de sus padres.

En su mensaje, el titular del Ejecutivo pidió no perder la fe porque vamos a salir adelante, vamos a salir adelante de la crisis sanitaria y de la crisis económica generada por la pandemia.

"Porque estamos aplicando una estrategia muy eficaz, es una fórmula milagrosa, sencilla de gobernar, es nada más no permitir la corrupción y no permitir la impunidad", mencionó.