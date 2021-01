Pese a vacuna, sana distancia y cubrebocas son clave contra Covid-19

Pese a que todo el mundo está llevando jornadas de vacunación para erradicar el Covid-19, expertos que realizaron una investigación a través de una plataforma y un modelo sobre infecciones del nuevo coronavirus han señalado que seguirá siendo clave el uso de las medidas sanitarias durante la primera ola de la pandemia: el uso de cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos.

Maurizio Porfiri, profesor de la New York University Tandon School of Engineering, fue quien encabezó el trabajo que constó en el desarrollo de un sistema para analizar la pandemia en la ciudad de New Rochelle, en Westchester, Nueva York.