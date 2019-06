Pese a ser sólo proyecto, comerciantes piden no verse afectados con paso a desnivel

Tampico, Tam.

Pese a que aún no se tiene nada en concreto sobre la construcción de un paso a desnivel en la Curva Texas, sobre la carretera Tampico-Mante, comerciantes de ese sector piden que no se les afecte y en caso de ser así, se lleven al cabo acciones de apoyo para no verse afectados como los empresarios de un costado del paso San Pedro.

Reunidos en una cafetería de esa zona, en el norte de Tampico, los comerciantes mencionaron que interpondrán amparo s a fin de no verse afectados por la obra, aunque ésta aún no se define, pues de acuerdo a fuentes estatales no se llevará al cabo, pues sólo se quedó en un proyecto que no prosperó.

Hugo Pinto, uno de los comerciantes, refirió que son unos 548 comercios los que se verían afectados en la obra en construcción y otro tanto similar que está instalado en los alrededores.

Hace un par de semanas, los comerciantes instalaron lonas en oposición a la construcción del paso a desnivel y este martes fueron retiradas por manos extrañas.

Refirieron que seguramente una entidad de gobierno las retiró, sin embargo no contaban con evidencias sobre ello.

No se oponen al crecimiento del municipio, ni tampoco a la construcción de un paso a desnivel en esa zona, pero piden que se realice con orden y sobre todo garantizando que no se vean afectados en sus ventas.