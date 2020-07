Pese a semáforo rojo, Acapulco reanuda parcialmente el turismo

Este jueves Acapulco reanudó de manera parcial sus actividades turísticas: abrieron hoteles, restaurantes, playas, centros comerciales a un 30 por ciento de su capacidad, pese a que Guerrero pasará del rojo al naranja en el semáforo sanitario el próximo lunes.

"Estamos actuando en base a la información que nos da la Subsecretaría de Salud (federal) y estamos utilizando días previos como un ensayo", justificó el gobernador Héctor Astudillo Flores sobre la reapertura anticipada.

A la reapertura no todos llegaron: restaurantes y otros comercios no resistieron a la crisis económica y ya no abrieron.

Este jueves se reanudaron 11 actividades económicas consideradas no esenciales en la emergencia sanitaria provocada por Covid-19, no obstante, se priorizó la reapertura a las actividades turísticas. Todas a 30 por ciento de su capacidad y tomando en cuenta todas las medidas sanitarias de esta emergencia.

En Acapulco desde muy temprano hoteles, restaurantes y playas fueron abiertas para recibir a los turistas que comenzaron a llegar.

Hoteles de la costera Miguel Alemán recibieron huéspedes; en la tradicional Quebrada se reanudó el espectáculo de clavados. En el Club de Yates se dio el banderazo para que volvieran a salir las embarcaciones de paseo y de pesca deportiva. Las playas comenzaron a poblarse de nuevo tras tres meses de cierre como medida preventiva ante la emergencia.

En un video, el gobernador presentó una conversación que tuvo el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell donde le explicó que Guerrero tiene una tendencia a la baja en los contagios y un aumento en la capacidad hospitalaria.

-Con el respeto y la confianza que tenemos doctor, ¿podemos orientar en que vamos a color naranja? –preguntó Astudillo Flores.?-Es correcto. Guerrero va en color naranja, para que empiece a funcionar este color el próximo lunes –respondió López Gatell.

Astudillo Flores asumió la responsabilidad de pasar del rojo al naranja en el semáforo sanitario. "Aquí hay de dos: no hacer nada o hacer; vamos a hacer y como gobernador asumo la responsabilidad de lo que estamos haciendo", dijo.

Advirtió que la pandemia no ha terminado y pidió a la población a seguir cuidándose. "La pandemia está agresiva y si no nos cuidamos, nos vamos a seguir contagiando (...) no veamos esto como un inicio de vacaciones, ni tampoco de que terminó el problema de salud", explicó.

Este jueves en el Diario Oficial del Estado se publicó un decreto donde autoriza la apertura parcial de actividades turísticas en Acapulco, Zihuatanejo, Taxco, Chilpancingo e Iguala.

En estos municipios se concentran 76 por ciento de los 5 mil 638 contagios y 79 por ciento de las 914 muertes por Covid-19 en todo Guerrero. Acapulco es considerado como el epicentro de la pandemia con 3 mil 228 contagios y 495 muertes.

No regresaron todos

Este jueves en la reapertura anticipada, no todos pudieron reabrir. El paso de la pandemia provocó la quiebra de algunos negocios.

El presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Fecanaco-Servytur), Alejandro Martínez Sídney, informó que más de 480 empresas ya no pudieron abrir este jueves.

Martínez Sídney explicó que estos comercios ya no pudieron abrir porque no resistieron pagar las rentas, sueldos, a los proveedores y los servicios.

En la Costera Miguel Alemán este jueves ya no abrieron los restaurantes Pizza Hut y Buffalo Xtreme.

Otros que no regresaron fueron 40 trabajadores del hotel Calinda, que cuando se presentaron a laborar les informaron que estaban despedidos.