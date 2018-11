Pese a mal clima migrantes salen de Puebla rumbo a la Cdmx

Puebla.

La segunda caravana migrante salió este día de Puebla rumbo a la Ciudad de México, a su paso hicieron una parada en el kilómetro 115 de la carretera, en donde tuvieron que sacar de sus mochilas algunas cobijas y suéteres para abrigarse.

A decir de los centroamericanos la temperatura de 13 grados centígrados los ha afectado desde su llegada el día de ayer, incluso temen enfermarse por lo que toman las precauciones que les permite su condición.

"No esperábamos este frío y dejamos en el albergue las cobijas, tendremos que conseguir más", explica el señor Jonathan, de 32 años de edad, quien viaja desde El Salvador con su esposa y sus dos hijos.

Asegura que las bajas temperaturas no lo detendrán en su camino o rumbo a Estados Unidos, y dice que ese país sigue siendo su principal destino y en caso de no llegar, planea quedarse en alguna ciudad mexicana con su familia.

Por otro lado, "me siento muy feliz de ir a la Ciudad de México, es un paso importante, no importa el frío seguiremos con nuestro objetivo, quiero llegar para mandar dinero a mi madre y que ella deje de trabajar en el campo, ya no quiero que siga en eso", afirma Jessica Portillo.

Jessica viaja con su hermano y su cuñada, en el camino apoya a una familia que viaja con niños, afirma que viajar con ellos ha sido muy difícil, "caminan muy lento, nos retrasamos y eso es peligroso porque los que salen de la caravana han sido detenidos por migración además tenemos que buscarles abrigo, la temperatura ha descendido mucho desde que llegamos al país".

Los migrantes han atravesado Chiapas, Oaxaca y Veracruz, donde se registraron temperaturas de hasta 40 grados centígrados, es decir, más cercano a lo que están acostumbrados en sus países por lo que el frío de Puebla y el de la capital del país los ha sorprendido, algunos incluso viajan en chanclas y con playeras sin manga.

En la carretera los migrantes frotan sus manos y los que cuentan con recursos han comprado tamales y atole a los vendedores locales.

El párroco Gustavo Rodríguez de la iglesia de la Asunción en Puebla consiguió camiones para que los migrantes viajen hasta la capital del país, por ahora esperan la llegada del transporte que les permitirá, al menos a algunos, viajar de una manera más cómoda.