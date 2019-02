Pese a largas filas se quedan sin fichas para inscripciones

"Queremos hacer un llamado para tener el turno de la tarde, somos muchos padres que nos quedamos sin ficha, son más de 100 niños que se quedan fuera y las escuelas que nos quedan están lejísimos". Miguel Villa, padre de familia.

Padres de familia que buscan espacio para sus hijos en la escuela secundaria Número 14 de la colonia Villa Esmeralda denunciaron que entregaron pocas fichas para atender la demanda del sector y demandaron abrir un segundo turno.

Solo entregaron fichas para 38 personas, por lo que se quedaron sin espacio alrededor de 120 menores que viven en el sector.

Ayer padres formaron largas filas con la esperanza de obtener una ficha, pero había muy pocas, por lo que exigieron a la primera autoridad y a educación, una solución, ya que otros planteles quedan muy lejos.

"Queremos hacer un llamado para tener el turno de la tarde, somos muchos padres que nos quedamos sin ficha, son más de 100 niños que se quedan fuera y las escuelas que nos quedan están lejísimos, es cuestión que nos ayuden y abran el turno de la tarde", Miguel Villa, padre de familia.

"Ya no hay cupo, lo que queremos es que se abra el otro turno, solamente está el de la mañana, pero somos 120 personas las que no tenemos cupos y en otras escuelas ya no hay chance y otras escuelas están muy lejos", expresó Martin otro padre afligido.

NO VAMOS A DAR MOCHE

"Estamos exigiendo que abran en la tarde porque nuestros hijos no se pueden quedar sin estudio, y no vamos a estar dando el moche en otras escuelas porque les están dando el moche de 2 mil pesos para arriba y los dejan entrar, nosotros no vamos a estar dando esa, la directora de aquí no respeta nada, que ejemplo está dando, seguro aquí también están recibiendo moche", dijo otra madre de familia afectada.

Toda la semana los padres han permanecido acampando y haciendo fila, por lo que se mostraron molestos por la poca cantidad de fichas.

Otro turno

>Los padres pidieron la intervención de autoridades para que se autorice un turno vespertino

>Las otras escuelas secundarias les quedan muy lejos a sus hijos

>Por el tema de seguridad, quieren estudien cerca a sus viviendas

Acampan y nada...

38 fueron las únicas fichas que entregaron.

120 están fuera porque no les dieron espacio.