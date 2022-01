Pese a la pandemia, Italia conmemoró los 700 años de muerte de Dante Alighieri

Más de una treintena de instituciones de Florencia unieron fuerzas en un inteligente Comité Organizador coordinado por el Ayuntamiento de Florencia, con inversiones del museo virtual MUS.E Firenze (https://musefirenze.it/) para contar la historia de Dante y su ciudad natal, Florencia, a través de medios digitales y no digitales, en una programación densa y harto interesante.

Asombrante lista de actividades desarrolladas en el nombre de Dante con algunas que continúan conmemorando su poesía y amor a Beatriz, pudiendo hallar nuestros lectores parte de la bien ordenada agenda en el sitio "700 Dante Firenze".

Viva Dante

"Es un tributo de siete centenarios de Dante articulado y coral, sin barreras en las disciplinas artísticas, que contará lo que representó y representa al Dante en 360 grados", según anunció a comienzos del 2021 el concejal de Cultura italiano Tommaso Sacchi al dar a conocer a la prensa el "Año 700 de Dante", con el alcalde de Florencia, Dario Nardella, y del ministro de Patrimonio Cultural, Dario Franceschini.

Bautizado Durante di Alighiero degli Alighieri, el Dante nació en Florencia a finales de mayo de 1265 y fue un hombre de su época: la Edad Media. Soñaba con ser parte del mundo de la nobleza y se introdujo por los oscuros pasillos de la política donde los ideales y valores se dividían entre odios facciosos y la corrupción partidista, mientras la Iglesia Romana peleaba contra los poderes terrenales de reyes o emperadores.

Dante se convirtió en caballero y luego en prior, luchando por su patria Florencia, hermosa ciudad a que se vio obligado a abandonar tras ser enjuiciado políticamente. El dolor de la partida fue tremendo. En su exilio descubrió la increíble versatilidad humana y geográfica de la Italia del siglo XIV, para escribir en Rávena su "Comedia" (denominada a su muerte en Rávena "Divina"), si bien durante todo este periplo jamás olvidó a Florencia.

De hecho, fue la Universidad de Florencia quien se encargó de organizar, desde dos meses antes de la llegada del 2021 y a través del Departamento de Historia, Arqueología, Geografía, Arte y Espectáculos (SAGAS, por sus siglas en italiano), una semana completa de disertaciones gratuitas en línea del 9 al 13 de noviembre de 2020, que llamó "Dante. Historias, imágenes, paisajes".

Profesores del Departamento de SAGAS alternaron con personalidades del mundo de la cultura y el arte, a saber:

Claudio Marazzini, presidente de la Accademia della Crusca, una institución fundada en 1583 que recoge estudios científicos de expertos de lingüística y de filología italiana; Cristiano Chiarot, de la Fundación del Teatro Florentino Maggio Musicale y el dramaturgo, actor y director teatral toscano de la compañía posvanguardista "Magazzini Criminali" Federico Tiezzi, quien de 1989 a 1990 dirigió tres espectáculos de la "Divina Comedia: Infierno, Purgatorio y Paraíso", en el Teatro Metastasio de Prato.

A lo largo de profundos conversatorios se destacó la influencia del vate en el mundo de la literatura, el cine, la danza, la fotografía y el cómic, según informó el diario "La Nazione" de Florencia. Desde el primero de enero al 31 de diciembre del año 2021, la Accademia della Crusca mantuvo abierto un portal por Internet exclusivo para esta conmemoración, apareciendo día a día una frase escrita por Dante, seguida de un breve comentario, y un programa para los niños de primaria para comprender su significado. Explicó Claudio Marazzini al periódico "La Repubblica".

"También de esta manera pretendemos subrayar la capacidad creativa, la relevancia y la extraordinaria legibilidad del gran poeta."

En marzo del año pasado tomó forma la muestra "Dante y la Crusca", en torno a las relaciones del poeta con la academia documentadas a través de libros y escritos antiguos. En la tercera semana de octubre de 2021, nació el "Libro electrónico dedicado a Dante y la lengua italiana", de distribución gratuita, con motivo de la XXI Semana de la lengua italiana en el mundo. Y todavía:

La Crusca brindó asesoramiento científico para el XI Festival Dante 2021 en Rávena, que llegó a su undécima edición, encargada al Progetto 2021 en colaboración con Cassa di Risparmio di Ravenna, participando a la vez en la exhibición "Honorable y antiguo ciudadano de Florencia" entre marzo y julio pasados para el Museo Nacional del Bargello, donde se reconstruyen los lazos entre Dante y Florencia desde los años inmediatamente posteriores a la muerte del también creador de "La vita nova" y "El convivio", hasta la década de los cincuenta del siglo XIV: obras de arte, manuscritos y testimonios que ilustran a los actores, los lugares y temáticas.

Partiendo de los grabados del ilustrador francés Gustave Doré a la "Divina Comedia" surgió la exposición "DANTE the Eternal Poet", de Felice Limosani, en el conjunto monumental de Santa Croce, un lugar particular de la memoria de Dante, hasta el 13 de febrero.

La exposición "Dante en el siglo XVI" destacó en los claustros de Santa María Novella, anticipo del Museo de la Lengua Italiana. Esta muestra adelantó la ubicación del museo en un lugar de alto valor simbólico que podría inaugurarse este año 2022.

A cargo del Museo Galileo del Instituto y Museo de Historia de la Ciencia, en colaboración con las Galerías Uffizi, hasta el 6 de marzo permanecerá en el Palazzo Pitti "Del infierno al Empíreo. El mundo de Dante entre ciencia y poesía", una exhibición que enmarca la habilidad científica del Dante en la cultura de su tiempo, trazando el perfil del poeta como médico, abacista, geométrico, geólogo y cosmógrafo.

Ópera rock sobre "El Infierno"

Ya desde mediados de 2020 había arrancado un insólito espectáculo independiente, que fue presentado al Ministerio de Bienes Culturales de Italia y a la UNESCO: "Descenso al Infierno" (en el original, "Discesa all'inferno"), primera ópera rock inspirada en el "Infierno" del Dante.

Dicha puesta con libreto de Francesco María Gallo, del conjunto Amartía, contó con el soporte de la Fondazione Symbola y la agencia de publicidad milanesa Parole & Dintorni del manager musical Riccardo Vitanza. Para la dirección orquestal se eligió a Gianfranco Russo (quien en 1998 condujo el concierto dedicado a Leonardo Vinci y ha sido la batuta de la Philarmonia Mediterranea). Famosas figuras acudieron: Ornella Vanoni, Zucchero, Gianna Nannini, la banda de rock Premiata Forneria Marconi de Brescia, Nek, Luciano Ligabue, Claudio Baglioni, Elisa Toffoli, Fiorella Mannoia, Umberto Tozzi, Il Volo, Luciano Ligabue, Amartia, etcétera.

Maria Teresa Ionadi dio a conocer la grabación de la pieza instrumental que abre esta ópera rock (calificada no de un "musical", sino de "grandioso espectáculo cuadro-dimensional") en agosto del 2020, "Selva selvaggia", que evoca el dolor expresado por el poeta de "il dolce stil novo" en el segundo terceto del Canto Primero, al mero comienzo del "Infierno":

"Questa selva selvaggia ed aspera e forte / Que nel pensier rinnova la paura! // Tanto è amara, che poco è piu morte..." (¡Aquella selva salvaje era áspera y dura, que al acordarme de ella se me remueve la angustia! Tal amargura se parece tanto a la muerte...)

Videos y animaciones

El sitio oficial del "Año de Dante" ofrece un rico y fascinante viaje a la Florencia del poeta. Buen ejemplo fue el primer video en su honor editado por Gabriella Carapelli y realizado por Massimo Becattini: "In nomine Dantis", o sea, en el nombre de Dante.

El video se lanzó en línea el 14 de mayo, en memoria del día de la inauguración del monumento a Dante en la Piazza Santa Croce (1865). La banda sonora del video, "El himno a Dante", de Renato Brogi, fue interpretada por la Escuela de Música de Fiesole (con los alumnos del maestro Umberto Chiummo: Alessia Gelichi, soprano; Davide Sodini, barítono bajo y Sergio Costa al piano).

Es un recorrido fascinante con el subtítulo de "La Edad Media Nacional y la ciudad reconstruida: arquitectura en Florencia entre los siglos XIX y XX, del centro a las afueras", una empresa virtual y de archivos comisionada a Gabriella Carapelli, quien se adhirió al vídeo para completar el "recorrido" en las formas arquitectónicas neomedievales que "bajo el estandarte del mito de Dante Padre de la Patria", marcaba el rostro de la ciudad entre el Siglos XIX y XIX". Leemos:

"El mito de Dante, padre de la lengua italiana, se eleva al símbolo de una Edad Media revisitada en clave nacional y marca la imagen de Florencia entre los siglos XIX y XX. Si el centenario de 1821 coincidió con el redescubrimiento afectivo y romántico del poeta y el de 1865 lo ve en el contexto de Florencia capital, fue en 1921 cuando la moda medieval --reconocible en los recurrentes tejidos pétreos en mampostería "filaretto" o en las puertas con púas de los edificios en las afueras-- se extendió por la Toscana entera."

La moda se revela a partir de la reconstrucción de la Casa de Dante (de la que el Archivo Histórico conserva su documentación) y cuyos principales intérpretes son: Giuseppe Castellucci, Alfredo Lensi, Enrico Lusini, Adolfo y Gino Coppedè, autores de restauraciones e interpretaciones arquitectónicas "con un medievalismo que sobrevivirá incluso al Modernismo y al Racionalismo, en el nombre de Dante."

El video "Más allá de la oscuridad, bailando a la luz de Dante", es una obra maestra dirigida por Matteo Gazzarri para Studio Riprese Firenze. Se lee la poesía celestial entre danzas y piruetas amorosas como fondo las joyas urbanas de Florencia.

Sabemos que Dante compuso su "Comedia" en tres libros precedidos de un prólogo y que los 33 cantos de cada una de las tres partes ("Infierno", "Purgatorio" y "Cielo") suman 100 versos, número cabalístico. Todos terminan con la palabra "estrellas", como en el verso final del "Infierno":

"...E quindi uscimmo a riveder le stelle" (y así salimos a volver a ver las estrellas).

Y "A riveder le stelle" fue justo el título del sorprendente catálogo de visita virtual "Dante ilustrado", homenaje por los 700 años de la muerte del Sumo Poeta, con los fabulosos retratos de Federico Zuccari a la "Divina Comedia". En otro acercamiento virtual se hallan por internet 25 imágenes y figuras dantescas a color contenidas en la Galería Uffizzi, con introducción de Paolo Procaccioli y textos explicativos de dantólogos "Non per foco ma per divin'arte" (no por fuego, sino por divinas artes); son obras de la colección Médici, Cimabue, Andrea del Castagno, Botticelli, el flamenco Livio Mehus y el paisajista Crescenzio Onofri, Filippo Napoletano, Vicenzo Cabianca, Pio Fedi, Enrico Pollastrini, Raffaello Sorbi, y Giovanni Bastianini. (visitar galería virtual).

"Si sigues a tu estrella, no puedes fallar en el puerto glorioso" es la pequeña exposición en línea con las ediciones ilustradas de la "Divina Comedia" conservadas por la biblioteca de Frederick Stibbert.

Además de cumplirse el 700 aniversario de la muerte de Dante, en el 2021 se recordaron los 150 años del traslado de la capital del Reino de Italia de Florencia a Roma (julio de 1871), por lo cual también se creó un video: "Las habitaciones de la capital de Florencia en el Palazzo Vecchio cuentan sus historias". La inauguración del monumento a Dante el 14 de mayo de 1865 en la Piazza Santa Croce de Florencia, convirtió a esta ciudad por algunos meses la nueva capital del Reino de Italia y la "Divina Comedia" se tornó simbólicamente en testigo de la historia civil y cultural del país.

Hasta el 15 de enero la Sala dei Gigli en el Palazzo Vecchio mostrará la experiencia inmersiva "Dante Alighieri, hombres ilustres y el bien común", por Carlo Francini y Valentina Zucchi, con ayuda de los Museos Cívicos Florentinos y MUS.E --bajo los auspicios de la Oficina del Patrimonio Mundial del Municipio de Florencia y gracias al apoyo de Aquila Energie y la Libera Accademia di Belle Arts--.

El 31 de diciembre de 2021 concluyeron los recorridos presenciales "Tras las huellas de Dante en la Catedral de Florencia", recinto del popular cuadro de Domenico di Michelino "La Comedia ilumina Florencia".

"El liceo de Dante" brotó con un par de actividades: cada primero de mes y durante todo el 2021 (excepto julio y agosto), se recitan los cantos de la "Comedia", y se ofrecen ciclos de conferencias. Abierta hasta el 22 de enero, "La admirable visión. Dante y la comedia en la imaginación simbolista", curaduría de Carlo Sisi, versa acerca de la compleja percepción de la figura de Dante y la "Divina Comedia" en el contexto literario entre los siglos XIX y XX. Presenta una selección de obras que, desde las corrientes naturalistas hasta las influencias europeas del Simbolismo, narran el extraordinario catálogo de imágenes --sublimes, místicas y oníricas-- que el poema de Dante ha ofrecido al mundo del arte.

Bueno, incluso el semanario "Toscana Oggi" (La Toscana Hoy) se unió a las celebraciones, pues cada mes el historiador Franco Cardini eligió a algún personaje de la "Comedia" para contar su historia y analizarlo, involucrando al público menos aficionado a la lectura impresa y más acostumbrado a Internet.

El 14 de enero concluirá "Dante y su paso por las bibliotecas florentinas", exposición itinerante de manuscritos y ediciones antiguas de las obras de Dante que forman parte del patrimonio de las tres bibliotecas florentinas: la Laurentian Medicean, la Nacional Central y la Riccardiana.

Los Archivos del Estado de Florencia armaron su "Exposición documental sobre la vida humana y política de Dante", abarcando las relaciones del poeta con Florencia y los florentinos hasta la fecha crucial de 1302, año que marcó la condena y el exilio del poeta, documentado por el célebre documento medieval "Libro del Chiodo" (ahí, los guelfos «negros» registraron las condenas realizadas en contra de sus oponentes gibelinos o güelfos «blancos» desde 1268 hasta 1369. Dante pertenecía a éstos últimos). Recibe su nombre por los clavos (en italiano "chiodo") para su empastado.

Palabra de poeta

La investigación "Proverbios dantescos" continuará dando frutos hasta marzo de este año 2022. Con expresiones vivas aún en la lengua actual, este programa se realiza en colaboración con la Accademia della Crusca y se complementa por ejercicios de alumnos de cuarto curso de Bachillerato.

Unas cuantas expresiones de Dante que se publicaron desde enero pasado por el proyecto de la academia, son ahora proverbiales en la lengua italiana, como "lo bello stile" (el estilo bello), de "Infierno", I, 87: "Estilo poético del que Dante se enorgullece y que aprendió de los grandes modelos clásicos, siendo Virgilio el primero".

O el verso "Ch´anno perdutto il ben dell´inteletto" (sobre las almas "que han perdido el don de la inteligencia" en "Infierno", III, 18): "Hoy la expresión intelecto se usa para indicar la plenitud de la razón humana". Y el término "bella persona", empleado por Dante en boca de Francesca da Rímini para referirse a su propio cuerpo, pero que ahora hace alusión a dones morales como la generosidad y la lealtad ("Inferno", V, 101).

Asimismo, una voz onomatopéyica como "cricchi" (en "Infierno", XXXII, 30) es quizás la más antigua atestiguada en italiano escrito, con la que Dante designa al ruido del "crujir" del hielo a punto de romperse, en referencia al Cocito (del griego "????t?? Kôkutos" o "río de los lamentos" en el Hades), congelado con Satanás en lo más bajo de los círculos infernales:

Di verno la Danoia in Austericchi / Nè Tanil à sotto´l freddo cielo, // Com´era quivi: che, se Tabernicchio /// Vi fosse caduto, o Pietrapana, / Non avvria pur dall´orlo fatto cricchi...

(Ni el Danubio en Austria, durante el invierno, ni el Támesis bajo su cielo frío y nebuloso, vieron nunca tan entorpecido su curso por la capa de hielo como la que había en aquel lago, pues aunque –las cumbres alpinas de-- Tabernich o Pietrapana hubieran estado en la superficie, no habrían producido ningún crujir en sus orillas.)

La revista cultural "L'Indiscreto" convidó a publicar un libro redondo con comentarios colectivos sobre la "Comedia"; 100 autores manifiestan su pensamiento sobre los 100 cantos de la obra. Amén de las firmas de dicha publicación, participan mujeres y hombres cercanos a oficios como música, ficción, ciencia, arte, cómic, teatro y estudios culturales.

Cada episodio incluye un canto elegido, el comentario y una ilustración firmada por los artistas de la Galería Pananti, en particular del espléndido ciclo de Venturino Venturi. Los comentarios están disponibles de forma gratuita en línea en el sitio web de "L'Indiscreto" hasta noviembre del 2022 y posteriormente aparecerán en forma de volúmenes por la editorial Le Lettere.