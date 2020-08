Pese a fallas técnicas, Molotov no dejó de divertirse en concierto online

Durante la transmisión en vivo que realizó la noche de este domingo el grupo Molotov, uno de sus integrantes comentó con humor: "recuerden que no es ensayo, hay gente viendo".

Y es que si algo se vivió durante el concierto virtual que ofrecieron los intérpretes de "Here comes the mayo", fue una atmósfera desenfadada y sin pretenciones donde Tito Fuentes, Micky Huidobro, Paco Ayala y Randy Ebright, disfrutaron hasta con los errores que fueron sucediendo sin dejar de "echarse carrilla" entre ellos.

"Aunque nada más veas camaritas y focos hay gente detrás de esto", expresaron.

Ya fuera que a alguno se le olvidara la letra, que no entraran a tiempo o que incluso en un momento el bajo no sonara, la banda no dejó de divertirse aunque en esta ocasión el contacto directo con el público no estuviera presente por la prohibición de conciertos como medida ante el Covid-19.

"Es lo que hay, es lo que hay", comentó Micky Huidrobo.

La falta de sus seguidores y de poder ver un concierto tradicional se hacía presente al terminar cada canción, cuando en lugar de aplausos eran únicamente sus risas las que llenaban la atmósfera; sin embargo, en todo momento la banda de rock mantuvo el ánimo en una atmósfera más íntima donde sólo estaban los cuatro músicos y su equipo técnico.

Durante la primera parte del concierto los músicos interpretaron covers reversionados extraídos de su álbum "Con todo respeto" como "Quen pon-ponk" (adaptación de "Quen pompó" de Chico Che) y "Marciano" (I turned into a martian" de The Misfits).

Mientras que para la segunda parte se fueron por clásicos como "Frijolero", "Santo niño de atocha", "Mátate teté" y "Puto", este último con el que cerraron el show.

"Ahí se ven locos, buenas noches. Ahí apagan la luz en su casa, qué bueno que vinieron", dijeron para despedirse.