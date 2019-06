Pese a baja votación Barbosa es gobernador

Puebla, Pue.

Al recibir su constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo de Puebla, el morenista Luis Miguel Barbosa Huerta llamó a la reconciliación, pero advirtió que ello no significará olvido.

"La reconciliación es la aplicación de la ley, no la exoneración, que no se confunda, que la reconciliación no significa el olvido de todo, la gente quiere saber la verdad y que se aplique la ley", sentenció.

En la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), el ex perredista aseguró que los poblanos quieren la verdad y la aplicación de la ley.

Barbosa, quien deberá tomar protesta por ley el próximo 1 de agosto, adelantó que buscará recuperar la paz y tener cercanía con la ciudadanía.

Acompañado por liderazgos locales de Morena, PT y del PVEM, Barbosa admitió que la realidad social de Puebla es compleja y como ejemplo puso la baja votación que se registró en las pasadas elecciones extraordinarias del dos de junio.

Por su parte, el presidente de la Junta Local del INE, Joaquín Rubio Sánchez, enalteció la limpieza de la jornada electoral y reveló que por primera vez en 16 años no recibieron impugnaciones.

"Este proceso electoral se caracterizó por el alto litigio de los partidos políticos, pero a más de 16 años, el INE no recibió ninguna impugnación por la organización de las votaciones", señaló.

El candidato morenista obtuvo 687 mil 341 votos, es decir el 44.84 por ciento de la votación total.

En la elección extraordinaria salieron a votar únicamente un millón 532 mil 589 sufragios, una de las participaciones más bajas en la historia de Puebla.

De los 4 millones 588 mil 753 poblanos con derecho a emitir su sufragio, solamente los hicieron el 33.39 por ciento.

Barbosa Huerta logró la victoria con una diferencia del 11.69 por ciento (179 mil 187 votos) contra su más cercano competidor el abanderado de la alianza PAN-PRD-MC, Enrique Cárdenas Sánchez.

El representante panista obtuvo en los cómputo finales un total de 508 mil 154 sufragios, es decir el 33.15 por ciento de la votación.